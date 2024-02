Był martwy przez trzy minuty, a teraz chce wrócić do gry. "Poczułem ulgę"

16 grudnia 2023 roku w spotkaniu 17. kolejki Premier League pomiędzy Bournemouth a Luton doszło do dramatycznych scen. Piłkarz gości Tom Lockyer nagle padł na murawę z powodu zasłabnięcia i nieprzytomny został zniesiony na noszach. Zawodnik był martwy przez trzy minuty. Wcześniej do podobnej sytuacji doszło też w maju.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz Legii wywołał burzę. Fani byli wściekli

Tom Lockyer chce wrócić do grania. "Jeśli będzie szansa"

W ostatnich dniach 29-latek udzielił wywiadu angielskiemu Sky Sports. A w nim wyznał, że bardzo chciałby wrócić do grania. - Jeśli będzie szansa, że będę mógł znowu zagrać, to bardzo chętnie bym to zrobił. Nie skreślałbym tego jeszcze - powiedział.

- Jest jednak zdecydowanie za wcześnie, aby mówić cokolwiek o powrocie, a nawet o jego dacie. Przede wszystkim określą to tylko lekarze z naszego personelu medycznego i inni specjaliści medyczni. Będę musiał przejść wiele badań i testów medycznych - dodał.

Piłkarz podzielił się także tym, co działo się po sytuacji w grudniowym meczu. Zaznaczył, że czuł się zupełnie inaczej niż w maju kiedy pierwszy raz stracił przytomność na boisku. - Kiedy się obudziłem, od razu poczułem, że to coś innego niż w maju: to było jak przebudzenie ze snu. Pamiętam myśl, że mogę umrzeć, i ulgę, że wciąż żyję. Jestem wdzięczny - wyjawił.

Lockyer od 2020 roku jest zawodnikiem Luton. Walijczyk w tym sezonie wystąpił w 15 meczach, zdobył jedną bramkę i zanotował asystę. W karierze wystąpił także 17 razy w barwach reprezentacji Walii. Obecnie jego wartość rynkowa wyceniana jest na około 3,5 miliona euro.