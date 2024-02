Zaskakujące słowa Mourinho. Nie zmarnował szansy

- Kochałem tę robotę, byłem bardzo dumny. Kilkanaście miesięcy po zwolnieniu, kiedy wróciłem na Old Trafford jako komentator, poczułem się jeszcze lepiej. Kiedy zobaczyłem, jak kibice reagowali na mnie, pomyślałem: "wow". Zawsze czułem z nimi specjalną więź, ale ta reakcja po czasie naprawdę mnie poruszyła - powiedział Jose Mourinho o pracy w Manchesterze United.

Portugalczyk wrócił do tego czasu w podcaście prowadzonym przez byłego reprezentanta Anglii - Rio Ferdinanda. Mourinho pracował w United od lata 2016 r. do grudnia 2018 r. Już w pierwszym sezonie Portugalczyk wygrał z klubem Tarczę Wspólnoty, puchar ligi oraz Ligę Europy.

Później nie było jednak tak dobrze. Chociaż w drugim sezonie pod wodzą Mourinho Manchester United zajął drugie miejsce w Premier League, to trzeci zaczął koszmarnie. Z pierwszych 17 meczów ligowych zespół wygrał zaledwie siedem i miał aż 19 punktów straty do lidera, co zdecydowało o zwolnieniu portugalskiego szkoleniowca.

Chociaż wielu kibiców uważało kadencję Mourinho za rozczarowującą, to od czasu jego zwolnienia drużyna tylko raz zakończyła Premier League na drugim miejscu i tylko raz wygrała puchar ligi. Chociaż Mourinho przyzwyczaił do zwycięstw, to swój czas na Old Trafford uważa za wyjątkowo udany.

Wicemistrzostwo to sukces Mourinho

- Dawałem z siebie wszystko. Tamto drugie miejsce uważam za jedno z największych osiągnięć mojej kariery. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Uważam, że po sir Alexie Fergusonie wykonałem tę pracę najlepiej. A kto wie, może jeszcze otrzymamy mistrzostwo, jeśli Manchester City zostanie skazany za łamanie przepisów finansowego fair play? - żartował Mourinho.

- To nie była łatwa praca. Zwłaszcza że media mi nie pomagały. Ludzie nie zdawali sobie sprawy ze skali tego wyzwania. Nikt nie miał pojęcia o specyfice tej pracy i roli samego trenera. Klub musiał się zmienić, bo przez lata funkcjonował według filozofii jednego człowieka, czyli Fergusona - dodał.

- Zmiany się zaczęły, ale struktury klubu nie były wystarczająco elastyczne. To dlatego nie lubiłem, gdy za pracę krytykowany był Ed Woodward. To mądra i uprzejma osoba, która nie miała szans poradzić sobie w takim otoczeniu. Mimo wszystko doskonale wspominam tamten czas. Praca w tak legendarnym klubie to powód do dumy. Mimo że nie byłem następcą Fergusona, to i tak czułem mieszankę dumy z wielką odpowiedzialnością - zakończył Portugalczyk.

Mourinho obecnie pozostaje bez pracy po tym, jak kilka tygodni temu został zwolniony z AS Roma.