Oto faworyt do zastąpienia Kloppa. "Jego wielkie marzenie"

W pięciu najlepszych ligach europejskich pozostaje już tylko jeden zespół, który nie przegrał ani jednego meczu. To Bayer Leverkusen, który od początku rozgrywek prowadzi Xabi Alonso. Zespół pod wodzą Hiszpana jest liderem Bundesligi, a poza tym awansował do 1/8 finału Ligi Europy i półfinału Pucharu Niemiec. "Dla Alonso praca w Niemczech to pierwsza poważna weryfikacja na europejskim rynku. Na razie przebiega ona w sposób wymarzony" - tak o trenerze Bayeru w kwietniu zeszłego roku napisał Filip Modrzejewski, dziennikarz Sport.pl. Jak może wyglądać trenerska przyszłość Alonso?

To ma być nowy klub Xabiego Alonso. Legenda jest pewna. "Jego wielkie marzenie"

Pewną wskazówkę w tym temacie przekazał Bastian Schweinsteiger w studiu ARD przy okazji meczu Bayeru ze Stuttgartem (3:2) w Pucharze Niemiec. Były reprezentant Niemiec wskazał konkretny klub, do którego przeniesie się Alonso. - Znam Xabiego i myślę, że jego wielkim marzeniem jest to, by trenować w przyszłości Liverpool. Mogę sobie wyobrazić, że do realizacji tego marzenia dojdzie latem 2024 roku, kiedy to przeniesie się na Anfield - powiedział. Schweinsteiger miał okazję dzielić piłkarską szatnię z Alonso w Bayernie Monachium w sezonie 14/15.

Alonso był piłkarzem Liverpoolu w latach 2004-2009, kiedy to udało mu się wygrać Ligę Mistrzów, FA Cup i Superpuchar UEFA. Łącznie rozegrał 210 meczów w barwach tego klubu. Latem 2009 roku przeniósł się za blisko 35 mln euro do Realu Madryt. Kandydatura Hiszpana w kontekście Liverpoolu pojawiała się zdecydowanie najczęściej po tym, jak Juergen Klopp ogłosił swoją decyzję o odejściu z końcem sezonu. Warto dodać, że umowa Alonso z Bayerem wygasa w czerwcu 2026 roku.

Poza Liverpoolem kandydatura Alonso pojawiała się przy plotkach związanych z objęciem Realu Madryt czy Bayernu Monachium. - Mam wielki szacunek do Juergena, podziwiam go. Dziś jestem szczęśliwy w miejscu, w którym jestem. Cieszę się moją pracą. Czuję, że każdy dzień i każdy mecz to wyzwanie - mówił trener lidera Bundesligi, zapytany o pracę w Liverpoolu w przyszłości jako następca Kloppa. A kto poza Alonso jest łączony z objęciem Liverpoolu? W przestrzeni medialnej pojawiały się m.in. kandydatury Ange'a Postecoglou z Tottenhamu czy Roberto De Zerbiego z Brighton.

Liverpool to obecny lider ligi angielskiej z 51 punktami, co daje mu dwa punkty przewagi nad Manchesterem City i Arsenalem. Dodatkowo klub z Anfield awansował do 1/8 finału Ligi Europy, piątej rundy FA Cup, a także zagra w finale Pucharu Ligi Angielskiej przeciwko Chelsea.