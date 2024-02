Gary Neville i Roy Keane to legendy Manchesteru United. Pierwszy to wychowanek klubu, który grał w nim do 2011 r. Keane trafił na Old Trafford w 1993 r. i grał w nim przez 12 lat. I Anglik, i Irlandczyk byli kapitanami drużyn prowadzonych przez sir Alexa Fergusona.

REKLAMA

Zobacz wideo Potężne osłabienie Legii przed walką o mistrzostwo Polski. "Bardzo duża strata"

Obaj zagrali w United łącznie ponad tysiąc meczów. Neville zdobył z United osiem mistrzostw Anglii, Keane o jedno mniej. W sezonie 1998/99 obaj zawodnicy byli częścią drużyny, która sięgnęła po potrójną koronę. W finale Ligi Mistrzów United w dramatycznych okolicznościach pokonali Bayern Monachium (2:1), zdobywając obie bramki w doliczonym czasie gry.

Neville i Keane wzięli udział w podcaście, w którym opowiedzieli o najtrudniejszych meczach w europejskich pucharach. Anglik i Irlandczyk ujawnili, że ich zdaniem w przeszłości grali przeciwko drużynom, które stosowały doping.

Byli piłkarze United oskarżają rywali

- Jest kilka meczów, które utkwiły mi w pamięci ze względów prawnych. Uważam, że było kilka drużyn, które nie były czyste. Myśleliśmy tak już w tamtym czasie - powiedział Neville.

- Były momenty, w których byłem zdruzgotany. Zdarzało się, że patrzyłem na rywali, którzy po meczu wyglądali, jakby w ogóle nie byli zmęczeni. Zdarzało się to przede wszystkim po spotkaniach z włoskimi drużynami - dodał Keane.

- Kiedy patrzę wstecz i myślę o tym, co działo się na przykład w kolarstwie, nie mam wątpliwości. Byliśmy w dobrej formie, nie piliśmy alkoholu, a kiedy schodziłem z boiska miałem poczucie niesprawiedliwości. To nie było w porządku. I wiem, że kilku innych chłopaków myślało podobnie - pofdumował Neville.

Neville po zwycięstwie w Lidze Mistrzów w 1999 r. wygrał ją raz jeszcze. W 2008 r. drużyna Fergusona pokonała w Moskwie Chelsea po serii rzutów karnych.