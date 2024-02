Niepokojące wieści ws. Matty'ego Casha. Aston Villa się z tym nie kryje

Matty Cash na początku sezonu miał pewne miejsce w składzie Aston Villi. W ostatnich tygodniach zdecydowanie częściej zasiada na ławce rezerwowych, a to nie musi być koniec jego kłopotów. Na jaw wyszło, co w zimowym oknie transferowym planował jego klub.

Matty Cash mógł zyskać konkurenta do gry. Aston Villa zainteresowana graczem z klubu Polaka

Według włoskiego portalu tuttomercatoweb.com Aston Villa chciała sprowadzić Raoula Bellanovę z Torino (klub Karola Linettego). Występuje on na pozycji prawego wahadłowego i miałby być konkurentem Casha. "Byli pod wrażeniem Bellanovy, potrafiącego doskonale łączyć siłę fizyczną z wysokimi prędkościami" - czytamy.

O tym, że Włoch nie trafił na Villa Park, zadecydowały kwestie finansowe. Urbano Cairo, prezes Torino, oczekiwał sumy transferowej powyżej 20 mln euro. Dla angielskiego klubu było to za dużo, ale niewykluczone, że do transakcji dojdzie latem. "Jeśli Bellanova utrzyma taką formę, trudno będzie go zatrzymać, biorąc pod uwagę, że kusi go wiele klubów, a jego wartość wzrosła trzykrotnie" - wyjaśniono.

23-letni Bellanova jest podstawowym piłkarzem Torino, w bieżącym sezonie rozegrał 23 mecze, w których zaliczył trzy asysty. W poprzednich rozgrywkach występował w Interze Mediolan, z którym wywalczył Puchar i Superpuchar Włoch, a także dotarł do finału Ligi Mistrzów. Na koncie ma 20 występów w reprezentacji Włoch do lat 21.

Z kolei Matty Cash od początku sezonu zaliczył 32 występy w Aston Villi. Jego dorobek to cztery gole oraz dwie asysty. Będzie mógł go poprawić w niedzielę 11 stycznia, gdy jego zespół zagra z Manchesterem United w Premier League.