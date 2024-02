Już ponad dwa tygodnie minęły od oświadczenia Juergena Kloppa, który podjął szokującą decyzję o opuszczeniu Liverpoolu po zakończeniu obecnego sezonu. - Rozumiem, że dla wielu z was to ogromny szok. Oczywiście mogę to w jakiś sposób wyjaśnić, a przynajmniej spróbować - powiedział Niemiec w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Do dnia kobiet Lech Poznań może mieć po sezonie". Terminarz to kosmos

- Zaczęło mi brakować paliwa, czasami brakuje mi energii. Jestem winny wam pełną szczerość. Po tym, co tutaj przeżyliśmy przez ponad osiem lat poczułem, że warto będzie się zatrzymać. Przez ostatnie lata mój szacunek i miłość do Liverpoolu rósł z każdym kolejnym miesiącem - dodał Klopp.

- Zasygnalizowałem to władzom klubu już w listopadzie. Zawsze myślimy o wielu sprawach z wyprzedzeniem. Rozmawialiśmy o letnim okienku transferowych, potencjalnych ruchach, gdy nagle zdałem sobie sprawę, że nie jestem pewien, czy będę wtedy trenerem Liverpoolu. W pierwszej chwili byłem zaskoczony tą myślą, ale potem stwierdziłem, że to całkiem możliwe - podsumował.

Liverpool ma następcę Kloppa

Wraz z deklaracją Kloppa ruszyła lawina spekulacji i domysłów. W mediach pojawiły się informacje, że decyzja Niemca spowodowana była perspektywą objęcia reprezentacji Niemiec lub Bayernu Monachium już tego lata. Inne plotki sugerowały, że za rok Klopp może przenieść się do Hiszpanii, gdzie mógłby zacząć pracę w Realu Madryt lub Barcelonie.

Jednocześnie w sieci pojawiły się plotki dotyczące następcy niemieckiego szkoleniowca. Od razu faworytem do objęcia posady został Xabi Alonso. Hiszpański trener to były piłkarz Liverpoolu, który obecnie prowadzi Bayer Leverkusen.

I zachwyca. Drużyna Hiszpana gra nie tylko efektywnie, ale i efektownie. Po 20 kolejkach Bundesligi Bayer jest liderem tabeli z 52 punktami i dwoma punktami przewagi nad Bayernem Monachium. Zespół Alonso jest też w półfinale Pucharu Niemiec i 1/8 finału Ligi Europy.

Chociaż kontrakt Hiszpana z Bayerem ważny jest do czerwca 2026 r., to zdaniem portalu "Foot Mercato" doszło już do spotkania trenera z władzami Liverpoolu i pierwszych rozmów. Zdaniem portalu Anglicy wiedzą, że muszą się spieszyć, bo Alonso przykuł też uwagę Bayernu oraz Realu Madryt.

42-letni Hiszpan grał na Anfield Road w latach 2004-2009. W klubie rozegrał 210 meczów, strzelił 18 goli, miał 20 asyst. W 2005 r. wygrał z Liverpoolem Ligę Mistrzów oraz Superpuchar Europy. Rok później dołożył do tego Tarczę Wspólnoty i Puchar Anglii. Po odejściu z Liverpoolu grał jeszcze w Realu Madryt i Bayernie.

Klopp, którego Alonso miałby zastąpić na Anfield Road, trenerem Liverpoolu został w październiku 2015 r. Z klubem zdobył mistrzostwo Anglii (2020 r.), Puchar Anglii (2022 r.), Puchar Ligi (2022 r.), Superpuchar Europy (2019 r.) i Klubowe Mistrzostwo Świata (2019 r.). W 2019 r. Klopp doprowadził Liverpool do triumfu w Lidze Mistrzów, a w jej finałach zagrał też w 2018 r. i 2022 r. W 2016 r. zagrał również w finale Ligi Europy.