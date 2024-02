Gwiazdor Liverpoolu może zostać najdroższym piłkarzem świata! Kosmiczna oferta

27 występów, 18 goli, dziewięć asyst - to statystyki Mohameda Salaha w obecnym sezonie. Mimo że Egipcjanin w czerwcu skończy już 32 lata, to wciąż pozostaje liderem Liverpoolu oraz jednym z najlepszych piłkarzy w Premier League.

REKLAMA

Zobacz wideo "Do dnia kobiet Lech Poznań może mieć po sezonie". Terminarz to kosmos

Wciąż nie wiadomo jednak, jak potoczy się jego najbliższa przyszłość. Mimo że Salah oficjalnie nie nosił się z zamiarem odejścia z Liverpoolu, to latem sytuacja może być inna. Wszystko przez to, że umowa Egipcjanina kończy się w czerwcu 2025 r., a bardzo zainteresowane jest nim saudyjskie Al-Ittihad.

Jeżeli klub z Anfeld Road nie przedłuży umowy z Salahem, to najbliższe lato będzie ostatnim momentem, w którym Liverpool będzie mógł jeszcze zarobić na swojej gwieździe. A Saudyjczycy nie mają zamiaru się liczyć z pieniędzmi. Na Salaha może też wpłynąć decyzja Juergena Kloppa, który zapowiedział, że po sezonie odejdzie z Liverpoolu. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Niemca i jaki będzie miał plan na budowanie zespołu.

Już minionego lata Al-Ittihad testowało Liverpool, oferując za Salaha 150 mln funtów. Teraz oferta miałaby być jeszcze wyższa. Jak poinformował "The Athletic", Al-Ittihad gotowe jest zapłacić za Egipcjanina aż 200 mln funtów!

Byłby to najwyższy transfer w historii futbolu. 200 mln funtów to przy obecnych kursach ponad 233 mln euro. A przypomnijmy, że w tej chwili najwyższym transferem jest ten Neymara z Barcelony do Paris Saint-Germain. W 2017 r. Francuzi zapłacili za Brazylijczyka kosmiczne 222 mln euro.

Kosmiczna oferta dla Salaha

Salah stałby się nie tylko najdroższym piłkarzem świata, ale i zawodnikiem z jedną z najwyższych pensji. Wg "The Athletic" Al-Ittihad gotowe jest płacić Egipcjaninowi sześć mln funtów miesięcznie. Rocznie dawałoby to kwotę aż 72 mln funtów. To cztery razy więcej niż Salah zarabia w Liverpoolu.

Byłaby to też jedna z najwyższych pensji w futbolu. Wg nieoficjalnych informacji na świecie więcej zarabia tylko trzech zawodników. Wszyscy oczywiście w Arabii Saudyjskiej. To Cristiano Ronaldo (173 mln funtów rocznie), Neymar (86 mln) oraz Karim Benzema (85 mln).

Salah trafił do Liverpoolu w 2017 r. Anglicy razem z bonusami zapłacili Romie 43 mln funtów. Salah momentalnie stał się gwiazdą, wygrywając z klubem wszystko, co było do wygrania. W 332 występach Egipcjanin strzelił 204 gole i miał 88 asyst.

Salah jest piątym najskuteczniejszym graczem w historii Liverpoolu. Więcej bramek zdobyli jedynie Ian Rush (346), Roger Hunt (285), Gordon Hodgson (241) oraz Billy Liddell (228).