Manchester City na łowach w hiszpańskiej rewelacji sezonu. Transfer uzgodniony

Girona to największa rewelacja tego sezonu w pięciu najważniejszych ligach europejskich. Drużyna z katalońskiego miasteczka walczy z krajowymi gigantami o mistrzostwo Hiszpanii. Zespół prowadzony przez Michela zajmuje obecnie drugie miejsce w La Liga ze stratą dwóch punktów do prowadzącego Realu Madryt, a zarazem sześciopunktową przewagą nad trzecią FC Barceloną.

Co więcej, Girona to aktualnie najlepsza ofensywa ligi hiszpańskiej z dorobkiem 52 goli w 23 meczach bieżącego sezonu. Katalończycy zdobyli ich o cztery więcej niż Real oraz o pięć więcej niż Barcelona.

Manchester City na łowach w rewelacji La Liga. Pozyska Brazylijczyka Savinho z Girony

Nic więc dziwnego, że europejscy giganci zaczęli się interesować najważniejszymi ogniwami drużyny Michela. I jak informuje Fabrizio Romano, jeden z liderów ofensywnych Girony, Brazylijczyk Savinho, po sezonie dołączy do samego Manchesteru City!

Według informacji Romano transfer Brazylijczyka na Etihad Stadium jest już uzgodniony, a dokumenty w tej sprawie zostaną podpisane w najbliższych dniach. 19-letnim skrzydłowym interesowały się też inne kluby z Hiszpanii, Anglii i Niemiec, które chciały za niego zapłacić 30 milionów euro. Savinho trafi jednak do Manchesteru City, choć nie do końca wiadomo, ile "The Citizens" za niego zapłacą.

Wszystko ze względu na dość skomplikowany status Brazylijczyka. Jest on jedynie wypożyczony na ten sezon do Girony z francuskiego drugoligowca Troyes. Ale oba te kluby, podobnie jak Manchester City, wchodzą w skład City Football Group, którego właścicielem są szejkowie z Abu Zabi. W związku z tym transfery pomiędzy tego klubami siłą rzeczy mogą być dogadywane zdecydowanie łatwiej.

Savinho jest wychowankiem Atletico Mineiro, z którego w 2022 roku trafił do Troyes za 6,5 miliona euro. W poprzednim sezonie 19-latek zaliczył niezbyt udane wypożyczenie do holenderskiego PSV Eindhoven, ale już w bieżących rozgrywkach La Liga w barwach Girony spisuje się fantastycznie. W 27 meczach oficjalnych zdobył 7 bramek i zaliczył 7 asyst. Jest też zawodnikiem, który zaliczył najwięcej udanych dryblingów w lidze hiszpańskiej.

Już w najbliższy weekend włodarze Manchesteru City będą mogli zobaczyć, jak ich przyszły piłkarz spisze się na jednej z najważniejszych piłkarskich aren świata. W sobotę Girona z Savinho zagra bowiem hitowy mecz z Realem Madryt na Santiago Bernabeu (godzina 18:30).