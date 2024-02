Juergen Klopp załamany, ma już dość. "To niewiarygodne"

Niedzielne spotkanie na The Emirates Stadium zapowiadało się kapitalnie, bo oba zespoły marzą o mistrzostwie Anglii. Nie minął kwadrans, a Arsenal prowadził 1:0 po golu Bukayo Saki.

Jurgen Klopp wściekły po meczu Arsenal-Liverpool

Pierwsza połowa zakończyła się remisem, bo Liverpool wyrównał za sprawą niefortunnej interwencji gracza rywali - Gabriela Magalhaesa. Co ciekawe, zespół Juergena Kloppa miał na koncie gola, ale nie oddał ani jednego celnego strzału. W 67. minucie Alisson zanotował kuriozalne wyjście z bramki, które skończyło się bramką Martinellego.

W końcówce Liverpool gonił wynik, ale nie był w stanie stworzyć dobrej akcji. Na domiar złego w 88. minucie gry drugą żółtą kartkę zobaczył Ibrahima Konate i wyleciał z boiska, a Klopp, patrząc na sędziego, tylko ironicznie uniósł kciuka do góry. Cztery minuty później wynik meczu na 3:1 ustalił Leandro Trossard. Belgowi asystował Kiwior, który zagrał mu piłkę na lewe skrzydło. Ale my wróćmy do sytuacji z Konate, bo po ostatnim gwizdku mocno ją przeżywał Klopp.

- Wiele rzeczy było dzisiaj przeciwko nam. Sędzia Anthony Taylor dał nam czerwoną kartkę w meczu przeciwko Manchesterowi City za zapasy między Bernardo Silvą a Mohamedem Salahem, a dziś była podobna sytuacja z Diego Jotą i nikogo już nie wyrzucił z boiska. To niewiarygodne, co się dziś działo. Havertz trzymał za koszulkę Konate, ale Niemiec upadł na murawę, więc Konate został ukarany. Mógłbym też wspomnieć faul Gabriela na Darwinie Nunezie, który też się zakończył bez kartki - pieklił się Klopp.

- Arsenal zasłużył na trzy punkty, ale okoliczności tej wygranej były jednak trochę dziwne. (...) Czerwona kartka na pewno nam nie pomogła, bo musieliśmy zmienić to, co wcześniej planowaliśmy - podsumował niemiecki trener.

Arsenal dzięki wygranej odrobił stratę do Liverpoolu w tabeli i wskoczył na drugie miejsce przed Manchester City. Londyńczyków i The Reds dzielą zaledwie dwa punkty.

Klopp odchodzi. To pewne

Klopp, który od wielu lat uchodzi za wulkan energii, również jest tylko człowiekiem. I to wyczerpanym człowiekiem.

- Odchodzę po tym sezonie. Wiem, że może być to szokiem dla wielu, ale mogę to wyjaśnić, a przynajmniej spróbować. Kocham wszystko, co dzieje się w klubie, kocham to miasto. Ale mam pewność, że muszę to zrobić. Jestem… – zawiesił głos niemiecki trener – Jakby to powiedzieć? Wyczerpany z energii.

I natychmiast dodał: "Wszystko ze mną w porządku, nie mam żadnego kłopotu. Ale wiem, że nie mogę robić tej samej roboty raz jeszcze, raz jeszcze i raz jeszcze...".

Powiedział to trener, który wydawał się mieć bak bez dna.