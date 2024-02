Kiwior przemówił po kapitalnym występie. Co za słowa. Na to czekaliśmy [WIDEO]

Niedzielny mecz na Emirates Stadium zapowiadany był jako hitowe starcie 23. kolejki Premier League. Zarówno Arsenal, jak i Liverpool są w walce o mistrzostwo Anglii. Londyńczycy pokonali rywali 3:1 i przerwali serię 11 meczów bez porażki zespołu Juergena Kloppa. Udział w tym miał Jakub Kiwior, który pojawił się na boisku w 46. minucie spotkania.

Arsenal - Liverpool. Jakub Kiwior skomentował świetny występ w hicie Premier League

Dla Arsenalu była to okazja do rewanżu za styczniowe starcie w Pucharze Anglii, w którym to na Emirates Stadium Liverpool wygrał 2:0 i wyrzucił zespół Mikela Artety z rozgrywek. Tamto spotkanie niefortunnie zakończyło się także dla Jakuba Kiwiora. Polak rozegrał wówczas 90 minut. Zagrał na lewej obronie, a w 80. minucie po dośrodkowaniu Trenta Alexandra-Arnolda niefortunnie skierował piłkę do własnej bramki.

Tym razem Kiwiorowi i kolegom udało się wygrać. W meczu nie brakowało kuriozalnych bramek. Dość powiedzieć, że oba zespoły traciły je na własne życzenie. Polak znów miał udział przy golu - tym razem do właściwej bramki. Już w doliczonym czasie gry drugiej połowy zagrał piłkę do Leandro Trossarda, a ten pomknął lewym skrzydłem i pokonał Alissona.

- Od samego początku robiliśmy wszystko, by dziś wygrać. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani mentalnie i wydaje mi się, że od początku wyszliśmy tak, jak powinniśmy i od samego początku wiedzieliśmy, co chcemy grać - powiedział po ostatnim gwizdku Kiwior w rozmowie z Jakubem Krupą z Viaplay.

Polski obrońca mógł mieć nie tylko asystę. W 84. minucie meczu znalazł się w dogodnej sytuacji podbramkowej, ale nie zdołał pokonać Alissona. - Już powiedziałem trenerowi napastników, że następnym razem zostaję po treningu z napastnikami, więc jak będę miał następnym razem taką sytuację, to inaczej się zachowam - wyjaśnił.

Kiwior pojawił się na boisku w przerwie. Zmienił Ołeksandra Zinczenkę i zagrał na lewej stronie obrony. Środek nadal tworzyli Gabriel i William Saliba.

- Po pierwszej połowie zszedłem do szatni, dostałem informację od trenera, że wchodzę i czy jestem gotowy. Nie pytałem, o co chodziło. Porozmawiałem z Zinczenką, zapytałem, co się stało i był tam problem u niego. Mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia - wyjaśnił.

Spytany o grę na lewej obronie odparł krótko. - Inaczej się gra na tej pozycji, ale dzisiaj jestem z siebie zadowolony.

W trwającym sezonie Premier League Kiwior rozegrał 11 meczów. Kolejną szansę na występ będzie miał już 11 lutego o 15:00. W derbach Londynu jego Arsenal zmierzy się z West Hamem. W tabeli podopieczni Mikela Artety zajmują drugie miejsce i mają już tylko dwa punkty straty do Liverpoolu.