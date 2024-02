Kompromitacja Chelsea! Ale blamaż. Aż sześć goli [WIDEO]

Chelsea w tym sezonie nie spisuje się rewelacyjnie. Londyńczycy przed startem niedzielnego spotkania z Wolverhampton mieli na koncie już dziewięć porażek i znajdowali się w środku stawki. Z "Wilkami" zanotowali dziesiątą porażkę w trwających rozgrywkach ligowych.

Chelsea z kompromitującą porażką. Wolverhampton ma jednego bohatera

Spotkanie w Londynie rozpoczęło się lepiej dla gospodarzy. W 19. minucie gola na 1:0 zdobył Cole Palmer, który pięknie wykończył podanie Moisesa Caicedo. Chwilę później na tablicy wyników było już 1:1. W 22. minucie bramkarza Chelsea pokonał Matheus Cuhna.

Jeszcze przed przerwą zrobiło się sporo emocji. Najpierw niemal stuprocentową akcję zmarnował Cuhna, a chwilę później sędzia podyktował rzut karny dla Chelsea. Po analizie VAR stały fragment jednak anulowano. Kiedy wydawało się, że oba zespoły zejdą do szatni przy remisie, do akcji wszedł... bramkarz Chelsea. "Popisał się" on trafieniem samobójczym i na tablicy wyników było 2:1 dla Wolverhampton.

Po zmianie stron Chelsea dążyła do wyrównania. Już w 47. minucie świetną okazję zmarnował Raheem Sterling. Londyńczykom nie udało się jednak zdobyć wyrównującej bramki. W 63. minucie przegrywali oni już różnicą dwóch trafień. Cuhna podwyższył na 3:1.

W końcówce znów zrobiło się sporo emocji. W 82. minucie Wolves prowadziło już 4:1 po tym, jak Cuhna wykorzystał rzut karny. Cztery minuty później na tablicy wyników było 4:2. Thiago Silva umieścił piłkę w siatce po pięknym dośrodkowaniu Mudryka. Chwilę później znów do akcji wszedł VAR - podobnie jak w pierwszej połowie anulował rzut karny dla londyńczyków.

Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie. Wolverhampton wygrało z Chelsea i wyprzedziło ich w ligowej tabeli. Chelsea zanotowała dziesiątą porażkę w sezonie i spadła na 11. miejsce. W kolejnym meczu ligowym zespół Mauricio Pochettino zmierzy się z Crystal Palace (12 lutego). Pięć dni wcześniej rywalem londyńskiej drużyny w FA Cup będzie Aston Villa.

Chelsea - Wolverhampton 2:4 (1:2)

Gole: 19' Cole Palmer, 86' Thiago Silva - 22', 63', 82' Matheus Cuhna, 43' gol samobójczy