Sensacyjna zmiana Fabiańskiego. Wystarczyły trzy minuty. Ale pech [WIDEO]

Wielki pech Łukasza Fabiańskiego. Polski bramkarz pojawił się na boisku w przerwie meczu West Hamu United z Manchesterem United i dwa razy musiał wyciągać piłkę z siatki, a jego drużyna przegrała aż 0:3. Pierwszy puszczony przez Polaka gol padł już trzy minuty po jego wejściu na plac gry. Dla 38-latka był to dopiero piąty występ w tym sezonie Premier League i z pewnością nie będzie mógł on wspominać go najlepiej.

Screenshot Viaplay