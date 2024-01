Totalne szaleństwo. Tyle kosztuje bilet na pożegnalny mecz Kloppa

Juergen Klopp odbudował wielkość Liverpoolu. Pod jego wodzą klub z miasta Beatlesów sięgnął po pierwsze mistrzostwo Anglii w erze Premier League, a także wygrał Ligę Mistrzów. Nic więc dziwnego, że decyzja Niemca o odejściu jest dla kibiców wielkim ciosem.

Ceny poszybowały w górę. Tyle za bilet na pożegnalny mecz Kloppa

W mediach nie brakuje spekulacji, kto od nowego sezonu obejmie Liverpool. Najczęściej przewijającym się nazwiskiem jest Xabi Alonso - obecny szkoleniowiec Bayeru Leverkusen, który w barwach "The Reds" występował jako piłkarz. Do zmiany warty pozostało jednak trochę czasu.

Kibice powtarzają, że klub powinien się teraz zjednoczyć i ukoronować kadencję Kloppa zdobyciem mistrzostwa Anglii. Spoglądając w ligową tabelę należy uznać, że nie są to jedynie pobożne życzenia. Po 21 kolejkach Liverpool jest liderem. Zgromadził na swoim koncie 48 punktów. To o pięć więcej, niż ma Manchester City. "Obywatele" rozegrali jednak o spotkanie mniej. Tyle samo punktów co obrońcy tytułu mają Arsenal i Aston Villa, które uzupełniają czwórkę.

Śmiało można przypuszczać, że szerokość kadry i jakość zawodników sprawi, że Liverpool do końca będzie bił się o mistrzowski tytuł. Obojętnie jak ta walka się zakończy, wiadomym jest, że 19 maja 2024 roku Juergen Klopp po raz ostatni w roli trenera Liverpoolu zasiądzie na ławce rezerwowych Anfield Road.

Stadion Liverpoolu może pomieścić nieco ponad 54 tysiące kibiców. To szczęśliwcy, którzy będą mogli obejrzeć trenerski "last dance" niemieckiego szkoleniowca. Będą musieli jednak za to słono zapłacić. Według informacji podanej przez brytyjski "The Mirror" wejściówki na trybunę, która umiejscowiona jest bezpośrednio za ławką rezerwowych, zapłacić trzeba będzie nawet... 24 tysiące funtów. To miejsca, które normalnie kosztują 60 euro. Liverpool odnotuje więc aż 40 700 procent zysku.

Rywalem Liverpoolu będzie wówczas Wolverhampton. Już teraz najtańsze bilety na to spotkanie oscylują w graniach dwóch tysięcy funtów.

Kolejne spotkanie Liverpool rozegra 31 stycznia. W ligowym starciu zmierzy się z Chelsea.