Pilne wieści ws. następcy Xaviego. Główny kandydat reaguje!

- Chciałbym ogłosić, że 30 czerwca odejdę z FC Barcelony. Miałem to postanowione od kilku dni i myślę, że to jest odpowiedni moment, by o tym powiedzieć. Ten klub potrzebuje zmiany dynamiki - przekazał Xavi Hernandez po sobotniej porażce FC Barcelony z Villarrealem 3:5. Na przestrzeni niespełna miesiąca mistrzowie Hiszpanii przegrali m.in. 1:4 z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii, 2:4 z Athletikiem w ćwierćfinale Pucharu Króla, co musiało doprowadzić do takiej, a nie innej decyzji Xaviego.

Po decyzji Xaviego ruszyła karuzela z nazwiskami trenerów, którzy od lata mogliby objąć FC Barcelonę. Katalońskie media wymieniły m.in. Thiago Mottę, Rafaela Marqueza czy Imanola Alguacila jako potencjalnych następców Xaviego. W niedzielny wieczór "Sport" podał sensacyjną wiadomość, że Mikel Arteta z końcem sezonu może odejść z Arsenalu i dołączyć do wyścigu o stanowisko trenera w stolicy Katalonii.

Mikel Arteta zabrał głos ws. swojej przyszłości. "Jestem we właściwym miejscu"

Angielskie media od razu informowały, że Arteta nie myśli o odejściu z Arsenalu, ale trzeba było poczekać, aż głos zabierze sam zainteresowany. Tak też się stało na poniedziałkowej konferencji prasowej. - To fake news. Tego typu wiadomości bardzo mnie denerwują. Nie mam pojęcia skąd się to bierze - powiedział stanowczo hiszpański szkoleniowiec Arsenalu.

- Jestem we właściwym miejscu, w którym dobrze się czuję. Przed nami jeszcze długa droga. Mam dobre relacje z zarządem i gdy przyjdzie czas, to porozmawiamy o moim kontrakcie - dodał Arteta. Jego umowa z Arsenalem obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.

Arteta przejął londyński klub w grudniu 2019 roku. Poprowadził go w 210 meczach, zdobywając średnio 1,92 pkt na spotkanie. W poprzednim sezonie był bliski zdobycia mistrzostwa Anglii, ale finalnie przegrał rywalizację z Manchesterem City. Dotychczas z klubem wygrał Puchar Anglii i dwie Tarcze Wspólnoty. Aktualnie Arsenal zajmuje trzecie miejsce w Premier League ze stratą pięciu punktów do pierwszego Liverpoolu.

