A jednak! Kolejny gwiazdor ucieka z Arabii. Teraz zagra z Polakiem

Arabia Saudyjska to kraj, w którym dzieją się piłkarskie cuda. Trudno o inne podsumowanie, jeśli piłkarz prosi o pozwolenie na transfer niespełna dwa miesiące od przyjazdu - a tak stało się w przypadku Joty. Portugalczyk w lipcu trafił do Al-Ittihad i jeszcze w tym samym okienku chciał odejść. Saudyjczycy się nie zgodzili, ale po pół roku zmiękli. Teraz młody napastnik ma dołączyć do klubu z Polakiem w składzie.

