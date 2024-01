Media: Trzęsienie ziemi w Anglii! Kolejny trener giganta mówi "pas". Chce odejść

W ostatnim czasie wiele dzieje się na ławkach trenerskich europejskich klubów. Kilka dni temu Juergen Klopp ogłosił, że po zakończeniu sezonu 2023/24 pożegna się z Liverpoolem. W sobotę identyczną decyzję podjął Xavi Hernandez. - Czynię to z myślą o klubie i o zawodnikach. Może to ich uwolni, bo ostatnio graliśmy pod dużą presją. Dlatego też myślę, że najlepszym krokiem będzie odejście - mówił szkoleniowiec FC Barcelony. Okazuje się, że już wkrótce podobny komunikat może wydać inny hiszpański trener.

Media nie mają wątpliwości. Mikel Arteta bliski odejścia z Arsenalu. Poinformował już otoczenie o decyzji

Mowa o Mikelu Artecie. Jak poinformował kataloński "Sport", trener Arsenalu miał rzekomo przekazać już otoczeniu, że chce opuścić klub wraz z końcem obecnego sezonu. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2025 roku, ale szkoleniowiec liczy, że uda mu się go rozwiązać wcześniej i to za obopólną zgodą. Pomóc w tym mają dobre relacje, jakie utrzymuje z właścicielem londyńskiego klubu. "W tej chwili wymagana jest maksymalna dyskrecja w oczekiwaniu na przebieg sezonu" - piszą dziennikarze.

Jak na razie nie wiadomo, co było powodem takiej decyzji Artety. Nie wiadomo też, jaka czeka go przyszłość. Redakcja "Sportu" podkreśliła jednak, że Hiszpan może dołączyć do Barcelony i zastąpić na ławce Xaviego. Tyle tylko, że nikt nie skontaktował się jeszcze z Artetą w sprawie potencjalnej współpracy. "Nie jest tajemnicą, że Laporta od zawsze darzył Artetę dużym szacunkiem i niejednokrotnie wspominał, że ma on idealny profil, by pewnego dnia zasiąść na ławce pierwszego zespołu Barcelony" - czytamy.

Mikel Arteta powalczy o kolejne trofea z Arsenalem. Marzy mu się mistrzostwo Anglii

Jak na razie jednak sam zainteresowany nie potwierdził plotek ani o odejściu z Arsenalu, ani też o potencjalnej pracy w Barcelonie. Arteta przejął londyński klub w grudniu 2019 roku. Poprowadził go w 210 meczach, zdobywając średnio 1,92 pkt na spotkanie. W poprzednim sezonie był bliski zdobycia mistrzostwa Anglii, ale finalnie przegrał rywalizację z Manchesterem City.

Mimo to Artecie udało się sięgnąć po kilka cennych trofeów z Arsenalem. Dwukrotnie zdobywał Superpuchar Anglii, a raz Puchar Anglii. W tym sezonie powalczy o kolejne zwycięstwa. Jak na razie Arsenal zajmuje trzecie miejsce w Premier League ze stratą zaledwie pięciu punktów do lidera Liverpoolu.

Do rewelacji z Hiszpanii odniosły się też media w Anglii. Twierdzą, że w klubie powiedziano im, iż Arteta nigdzie się nie wybiera po sezonie.

