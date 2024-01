Man United się sypie. Gwiazdor zabalował, trener musi się tłumaczyć

- Dlaczego nie ma go dzisiaj w kadrze? Zgłosił, że jest chory. Co mogę powiedzieć więcej? To wewnętrzne sprawy klubu, z którymi sobie radzę - powiedział trener Manchesteru United - Erik ten Hag - przed niedzielnym meczem z Newport County w Pucharze Anglii.

W ten sposób Holender skomentował informacje, jakie na temat gwiazdy drużyny - Marcusa Rashforda - przekazały angielskie media. Te poinformowały, że angielski napastnik kolejny raz w tym sezonie imprezował, opuszczając kolejnego dnia trening

Ostatni raz Rashford trenował w środę. Czwartek był dla drużyny dniem wolnym, więc Rashford zdecydował się polecieć do Belfastu, gdzie mieszka i gra Ro-Shaun Williams. To były zawodnik akademii Manchesteru United, gdzie poznał się i zaprzyjaźnił z Rashfordem.

W środę wieczorem Anglik widziany był w barze Lavery's w centrum Belfastu. Chociaż pierwotnie Rashford miał wrócić do Manchesteru w czwartek po południu, to jego pobyt u Williamsa się przedłużył. Jak poinformowały angielskie media, w czwartek wieczorem Rashford również widziany był w Lavery's.

Kolejny problem dyscyplinarny w Manchesterze United

Zawodnik wrócił do Manchesteru prywatnym samolotem w piątek nad ranem. I to właśnie dlatego nie stawił się na treningu, a nie jak przekazał ten Hagowi "z powodu choroby". Holender nie wdawał się jednak w szczegóły i nie poinformował, czy zdecydował się ukarać piłkarza.

Trudno jednak sobie wyobrazić, by tak się nie stało. Zwłaszcza że to już drugi taki problem z Rashfordem w tym sezonie. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce pod koniec października, kiedy Anglik widziany był na imprezie po przegranych derbach z Manchesterem City (0:3).

- Rozmawialiśmy o tym. Rashford wie, że to nie do zaakceptowania i przeprosił nie tylko mnie, ale i drużynę. Popełnił błąd, ale nie ma powodu, by go skreślać. Widzę go codziennie na treningach i wiem, że daje z siebie wszystko - mówił wtedy ten Hag.

To kolejny w tym sezonie problem dyscyplinarny w Manchesterze United. We wrześniu z ten Hagiem pokłócił się Jadon Sancho, który najpierw został odsunięty od drużyny, a w styczniu wypożyczony do Borussii Dortmund. Przez kilka tygodni poza zespołem przebywał też Antony, który oskarżany był o znęcanie się nad byłą partnerką.