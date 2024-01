Media już podają nazwisko następcy Kloppa. Nowy trenerski talent

Juergen Klopp został szkoleniowcem Liverpoolu na początku października 2015 roku. Przez blisko dziewięć lat na tym stanowisku osiągnął wiele sukcesów. "The Reds" po raz pierwszy w erze Premier League zdobyli mistrzostwo Anglii, a także wygrali Ligę Mistrzów.

Sensacyjny kandydat na następcę Kloppa

Deklaracja Kloppa, choć niespodziewana i szokująca, wywołała niemałe zamieszanie na trenerskim rynku transferowym. Światowe media zastanawiają się, kto przejmie zespół po niemieckim szkoleniowcu. Czy będzie to osoba zdolna kontynuować jego dzieło? Jakie lata czekają Liverpool? Odpowiedzi na te pytania dopiero przed nami.

Jednym z najczęściej wymienianych potencjalnych następców Kloppa jest człowiek, który jak mało kto zna atmosferę legendarnego Anfield Road. To Xabi Alonso - przed laty piłkarz Liverpoolu, zwycięzca Ligi Mistrzów z 2005 roku, a dziś trener Bayeru Leverkusen. "Aptekarze" pod jego wodzą zachwycają piłkarską Europę. Prowadzą w tabeli Bundesligi i są niepokonani od... 27 meczów we wszystkich rozgrywkach.

Kataloński "Sport" powołując się na doniesienia angielskich mediów i "Bilda" poinformował, że Alonso to główny kandydat do zastąpienia Kloppa. Jego kontrakt z Bayerem Leverkusen wygasa w 2026 roku. W umowie ma jednak być zawarta klauzula, która umożliwi mu odejście, jeśli zgłosi się po niego Liverpool, Real Madryt lub Bayern Monachium. W każdym z tych klubów Hiszpan występował jako zawodnik.

42-latek zdążył już nawet zabrać głos w sprawie doniesień medialnych. - Mam wielki szacunek do Juergena, podziwiam go. Dziś jestem szczęśliwy w miejscu, w którym jestem. Cieszę się moją pracą. Czuję, że każdy dzień i każdy mecz to wyzwanie - powiedział.

Xabi Alonso to były piłkarz Liverpoolu. Na Anfield Road trafił w 2004 roku i przez pięć lat występował w mieście Beatlesów. W koszulce "The Reds" rozegrał 210 meczów i zdobył w nich 18 bramek. W 2005 roku wygrał Ligę Mistrzów. Liverpool pokonał wtedy w Stambule Milan po rzutach karnych. W podstawowym czasie gry Alonso na raty pokonał Didę z jedenastu metrów.

Angielskie kluby w ostatnich latach często decydowały się na zatrudnianie byłych zawodników w roli menedżerów. Tą drogą podążyły Manchester United, Arsenal, czy Chelsea. Podpisywały kontrakty z Ole Gunnarem Solskjaerem, Mikelem Artetą i Frankiem Lampardem. Czas pokaże, czy do tego grona dołączy Liverpool i zaufa Xabiemu Alonso.

