Wpadka wszech czasów w Anglii. Komuś zabrakło rozumu. "Koszmar"

Przed dwoma tygodniami Liverpool podjął Fulham w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Ligi Angielskiej. Chociaż "The Reds" przegrywali do przerwy 0:1 po golu Williana, to trafienia Curtisa Jonesa w 68. i Cody'ego Gapko w 71. minucie zapewniły drużynie Juergena Kloppa wygraną 2:1 i minimalną zaliczkę przed spotkaniem rewanżowym na Craven Cottage.

Dla Liverpoolu granie i wygranie Pucharu Ligi Angielskiej nie jest niczym nowym. Zespół z Anfield Road grał 13-krotnie w finale i wygrał aż dziewięć z nich, co czyni ich rekordzistami pod tym względem w Anglii. Tylko w XXI wieku liverpoolczycy czterokrotnie sięgali po ten puchar - w 2001, 2003, 2012 i 2022 roku. Z kolei w 2005 i 2016 roku musieli przełknąć gorycz porażki w decydującym meczu.

Z kolei Fulham jedyny i ostatni raz w finale jakiegokolwiek krajowego pucharu grało w 1975 roku. Wtedy przegrali w finale Pucharu Anglii z West Hamem United 0:2. Nic więc dziwnego, że londyński klub mocno nastawiał się na walkę w meczu z Liverpoolem, patrząc na to, że przewaga piłkarzy Kloppa była niewielka przed rewanżem.

Ku Klux Klan na trybunach stadionu Fulham? Zdjęcie obiegło świat

Na stadionie rozmieszczono mnóstwo białych flag dla kibiców, którzy w ten sposób mieli budować atmosferę na trybunach. Niestety, ale złożone flagi wyglądały w dosyć nietypowy sposób. Mianowicie silnie kojarzyły się ze strojami, które były charakterystyczne dla... Ku Klux Klanu, słynnej rasistowskiej organizacji. "Fulham miało koszmar z tymi flagami" - brzmi wpis ze zdjęciem, który zanotował już ponad 800 tysięcy wyświetleń.

"Fulham wróciło do Ameryki z 1950 roku", "KKK jest tutaj", "kto na to pozwolił?", "wygląda to bardzo konserwatywnie", "Fulham ma powiązania z KKK" - to tylko kilka z prześmiewczych komentarzy internautów do tej sytuacji.

Trzeba jednak powiedzieć, że flagi nie przyniosły szczęścia Fulham, gdyż ostatecznie zremisowali z Liverpoolem 1:1 (w dwumeczu 2:3) i odpadli w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej.

Chelsea z Liverpoolem w finale Pucharu Ligi Angielskiej

W finale Pucharu Ligi Angielskiej Liverpool spotka się z Chelsea. Londyńczycy przegrali w pierwszym meczu na wyjeździe z Middlesbrough 0:1, ale u siebie nie dali szans rywalom i rozgromili ich 6:1 (6:2 w dwumeczu). Finałowe spotkanie zostanie rozegrane 25 lutego na Wembley w Londynie.