Szef UEFA znów mówi o wykluczeniu Manchesteru City z Ligi Mistrzów

Przypomnijmy: w lutym 2020 roku UEFA poinformowała, że Manchester City został ukarany wykluczeniem z gry w Lidze Mistrzów w dwóch kolejnych sezonach (2020/2021 i 2021/2022) oraz grzywną w wysokości 30 milionów euro. To był efekt poważnego złamania zasad Finansowego Fair Play w latach 2012-2016. Sytuacja była poważna, bo nawet prestiżowy "The Athletic" pisał, że "kara byłaby bez precedensu, a klub właściwie wróciłby do punktu wyjścia", czyli do sytuacji sprzed 2008 roku, gdy szejk Mosour za 210 milionów funtów kupił Manchester City. Ale ostatecznie Manchesterowi się jednak upiekło.

Angielski klub odwołał się od tej decyzji do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. City ostatecznie zapłaciło karę 10 milionów euro, ale uniknęło najsurowszej kary zawieszenia oraz mnóstwa potencjalnych problemów, które spowodowałoby funkcjonowanie poza Ligą Mistrzów.

- CAS stwierdził, że nie było wystarczających dowodów, aby podtrzymać wszystkie wnioski w tej sprawie i że wiele domniemanych naruszeń uległo przedawnieniu z powodu 5-letniego okresu przewidzianego w przepisach UEFA. W ciągu ostatnich lat Financial Fair Play odegrało znaczącą rolę w ochronie klubów i pomaga im w utrzymaniu stabilności finansowej, więc UEFA pozostaje wierna swoim zasadom - czytaliśmy w oświadczeniu europejskiej federacji.

Dlaczego teraz o tym piszemy? Bo wrócił do tej sytuacji Aleksander Ceferin, którego cytuje "The Telegraph".

- Nie myliliśmy się wtedy. UEFA miała rację. Nie podjęlibyśmy decyzji, gdybyśmy nie uważali, że mamy rację. Jako prawnik procesowy od 25 lat wiem, że czasami wygrywasz sprawę, której jesteś pewien, że przegrasz. A czasami przegrywasz sprawę, której jesteś pewien, że... Trzeba po prostu szanować decyzję sądu. I tyle. Ale nie chcę już mówić o tej sprawie. Na pewno tamta decyzja UEFA była prawidłowa na tamten moment - oświadczył Ceferin, który - tak jak dziś - stał na czele UEFA. Ale tak jak pisaliśmy, City ostatecznie się odwołało i nie zostało wykluczone. Ale może w przyszłości jeszcze będzie wyrzucone z europejskich pucharów?

City znowu pod lupą

Kilka miesięcy temu Everton został ukarany odjęciem aż 10 punktów w tabeli Premier League za serię naruszeń zasad finansowych ligi. Wraz z surową karą dla klubu z Liverpoolu wróciły pytania o karę dla Manchesteru City, w którego sprawie trwa śledztwo.

W marcu 2023 roku mistrzom Anglii postawiono aż 115 zarzutów dotyczących łamania zasad finansowego fair play w latach 2009-2018. Na razie City ukarany nie został, jednak nie brakuje spekulacji medialnych. W kontekście klubu z Etihad City mówi się nie tylko o ujemnych punktach, ale też wysokiej karze finansowej, a nawet degradacji.