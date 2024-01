Gwiazdor Arsenalu wyrzucił mnóstwo kasy i dostał bana. Nie zgadniecie, o co chodzi

Gabriel Jesus zaskoczył fanów piłki nożnej. Napastnik Arsenalu i reprezentacji Brazylii ujawnił, że ma dość nietypowy problem. W sobotę, gdy akurat rozgrywał mecz przeciwko Crystal Palace, spotkało go nieszczęście. Jego konto w grze Counter Strike zostało zablokowane, ponieważ rzekomo dopuścił się w niej oszustwa. Zawodnik przeżył prawdziwy szok. Do tego stopnia, że faktem tym podzielił się z całym światem.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz skomentował PolSKI Turniej. "Słoweńcy prowadzili, niestety Austriacy ich wyprzedzili"

Gabriel Jesus zbanowany w grze Counter Strike. Bezradny apel. "Czy możecie mi pomóc?"

Brazylijczyk publicznie na platformie społecznościowej X błagał twórców gry, aby zdjęli blokadę. - Cześć Counter Strike! Moje konto zostało niesłusznie zablokowane przez VAC (Valve Anti-Cheat - pol. blokada przeciwko oszustwom - przyp. red). Czy możecie mi pomóc? Kliknijcie w link do konta i cofnijcie bana - zaapelował.

Dla 26-letniego piłkarza kłopot jest dotkliwszy, niż niewtajemniczona osoba mogłaby przypuszczać. Dla Jesusa gra jest wyjątkowo ważna. W przeszłości transmitował swoje poczynania na Twitchu wspólnie z inną brazylijską gwiazdą piłki nożnej Neymarem. Panowie zgromadzili grono ponad 10 tys. oglądających. Do tego dochodzą jeszcze kwestie... finansowe.

Gabriel Jesus wydał fortunę na grę wideo. Fani nie mieli litości. "Będziesz zbanowany, dopóki..."

Jesus na rozgrywkę w świecie wirtualnym nie szczędził olbrzymich sum pieniędzy i to tych całkowicie realnych. Dzięki temu mógł pochwalić się m.in. spersonalizowanym pistoletem M4A1-S Hot Rod o wartości 630 funtów (ponad 3 tys. zł). Oprócz tego piłkarz dokupił kilka tzw. skórek. W sumie - według portalu Goal.com - miał wydać na rozmaite dodatki i ulepszenia w grze ponad 30 tys. funtów, czyli ok. 154 tys. zł. Teraz rzecz jasna nie może z tego wszystkiego korzystać.

Pod adresem Jesusa oczywiście popłynęły słowa szydery. Fani nie mogli sobie darować nawiązań do fatalnej formy strzeleckiej napastnika na prawdziwym boisku. W rozgrywkach Premier League zdobył on raptem trzy gole w tym sezonie, a ostatni raz do siatki trafił 17 grudnia przeciwko Brighton. - Bracie, wybrałeś złe ćwiczenia strzeleckie - śmiał się jeden z komentujących wpis. - Będziesz zbanowany, dopóki nie zaczniesz znowu strzelać - strzaszył kolejny.