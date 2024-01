Klopp zareagował na śmiertelną chorobę Erikssona. Niesamowita propozycja. Klasa

Na początku tego roku były trener m.in. Lazio czy selekcjoner reprezentacji Anglii - Sven-Goran Eriksson - wyznał, że zmaga się z chorobą nowotworową. - Z bólem serca przyznaję, że w najlepszym przypadku został mi tylko rok życia, a w najgorszym trochę mniej. Nie ma pewności co do tego. Lepiej jest o tym nie myśleć. Można jednak oszukiwać swój mózg. Wystarczy dostrzegać pozytywy, nie oglądać się na przeciwności losu, bo to jest najgorsze - powiedział 75-latek, który przed rokiem wycofał się z zawodowego futbolu.

W jednym z wywiadów Eriksson przyznał, że przez całe życie był wielkim fanem Liverpoolu. Szwed dodał, że praca na Anfield Road pozostała jego niespełnionym zawodowym marzeniem. Na słowa Erikssona zareagowali kibice Liverpoolu, którzy wysłali specjalną petycję do władz klubu.

Fani zwrócili się w niej z prośbą, by to Szwed poprowadził drużynę legend Liverpoolu w towarzyskim meczu charytatywnym z legendami Ajaksu, który zostanie rozegrany w marcu. - Nie słyszałem o takim pomyśle. Zostałem jednak zaproszony na ten mecz razem z synem. Czy zgodzę się poprowadzić zespół pełen gwiazd? Oczywiście! - powiedział Eriksson w brytyjskich mediach.

Klopp chce spełnić marzenie Erikssona

Na marzenie szwedzkiego szkoleniowca niespodziewanie odpowiedział też trener Liverpoolu - Juergen Klopp. Niemiec wystąpił z propozycją spełnienia marzenia Szweda. - Jeśli tylko zechce, może do nas przyjechać, usiąść w moim biurze i wykonywać moją pracę przez jeden dzień - powiedział Niemiec.

- Nie ma żadnego problemu, jest tu mile widziany. Pokażemy mu wszystko. Możliwość pochwalenia się postępem, jakiego dokonał Liverpool w ostatnich latach, będzie wielką przyjemnością. Może do nas przyjechać i spędzić kilka wspaniałych godzin. Niestety poprowadzenie zespołu w trakcie meczu będzie dużo trudniejsze - dodał Klopp.

Eriksson pracę trenera zaczął w 1977 r. Na początku pracował w szwedzkich klubach: Degerfors IF oraz IFK Goteborg. Od 1982 r. Eriksson pracował za granicą, prowadząc kolejno Benficę, Romę, Fiorentinę, Sampdorię, Lazio oraz Manchester City. Szwed prowadził też reprezentacje Anglii, Meksyku, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Filipin.

Eriksson z Benficą zdobył trzy mistrzostwa i puchar Portugalii oraz grał w finałach Pucharu UEFA i Pucharu Mistrzów. Z kolei, jako selekcjoner reprezentacji Anglii docierał do ćwierćfinałów mistrzostw świata 2002 i 2006 oraz Euro 2004.

Jako szkoleniowiec Anglików miał okazję mierzyć się z reprezentacją Polski w eliminacjach do mundialu w 2006 roku. Wtedy dwukrotnie Biało-Czerwoni przegrali 1:2.