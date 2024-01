262 zarzuty i 267 dni bez prawa gry. Wrócił do Premier League w wielkim stylu

W połowie maja zeszłego roku Ivan Toney otrzymał ogromny cios. Napastnik Brentford został zawieszony na osiem miesięcy za obstawianie meczów w zakładach bukmacherskich w latach 2017-2021, co było oczywistym naruszeniem prawa. FA postawiła Toneyowi łącznie 262 zarzutów o naruszenie przepisów, a gracz przyznał się do 232 z nich. "Odpowiedziałem na wszelkie zapytania ze strony związku i nie będę komentował sprawy, dopóki śledztwo nie dobiegnie do końca" - pisał Toney w oświadczeniu, kiedy został postawiony w stan oskarżenia. Toney otrzymał też karę grzywny w wysokości 50 tys. funtów.

Jak mogliśmy potem dowiedzieć się z raportu FA, Toney okłamał federację podczas pierwszego przesłuchania, do czego potem się przyznał. Toney obstawił wyniki trzynastu spotkań swojej drużyny, w tym dwóch przeciwko Newcastle United, z którego był wypożyczony. W piętnastu zakładach postawił pieniądze na to, że zdobędzie bramkę. Przy obstawianiu korzystał z kont innych osób i innego telefonu komórkowego.

Toney wrócił do gry i strzelił gola. Po 267 dniach przerwy. "On wrócił"

Zawieszenie Toneya oficjalnie zakończyło się 17 stycznia tego roku. Od 17 września Anglik mógł trenować z Brentfordem, a także grać w sparingach. W jednym z nich, który odbył się na początku stycznia, strzelił hat-tricka drużynie Southampton do lat 23. - Chcę wrócić na boisko i robić to, co sprawia mi ogromną radość. Czuję jeszcze większy głód gry, większy niż kiedykolwiek wcześniej. Moim celem jest powrót do reprezentacji Anglii na Euro 2024 i chcę ten cel zrealizować - mówił Toney w wywiadzie udzielonym Sky Sports przed swoim powrotem.

Pierwszym rywalem Toneya po jego powrocie było Nottingham Forest. Trener Thomas Frank zdecydował, że Anglik wyjdzie w podstawowym składzie Brentford i założy opaskę kapitańską. - Ivan to wyjątkowa postać pod wieloma względami. Jest dla nas jak nowy transfer, daje drużynie ogromny impuls do pracy. Jest teraz jak ten ośmioletni chłopiec, który chce zagrać swój pierwszy mecz piłkarski, bo czuje radość z gry. To fantastyczna osoba - mówił trener Frank na konferencji prasowej przed meczem z Forest. Jak już powiedział, to szkoleniowiec słowa dotrzymał.

To był pierwszy oficjalny mecz Toneya w barwach Brentfordu od 267 dni. Anglik przywitał się znakomicie z kibicami po powrocie. W 17. minucie Brentford miał rzut wolny niedaleko pola karnego Nottingham Forest, do którego podszedł właśnie Toney. Anglik uderzył płasko przy bliższym słupku i po chwili cieszył się z pierwszego trafienia po upłynięciu zawieszenia. "On wrócił" - napisał oficjalny profil Brentfordu po golu Toneya.

Ostatecznie Brentford wygrał 3:2 z Nottingham Forest. Po stronie gości strzelali Danilo i Chris Wood, a poza Toneyem dla Brentfordu bramki zdobywali Ben Mee i Neal Maupay. Dzięki temu zwycięstwu Brentford awansował na 14. miejsce z 22 punktami i ma sześć punktów przewagi nad strefą spadkową.