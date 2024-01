Sensacyjne wieści ws. Mourinho. Szykuje się absolutny hit. "Historyczny krok"

Jose Mourinho niedawno został wyrzucony z AS Romy, ale nie narzeka na brak zainteresowania. Spekuluje się, że może trafić do klubu z ligi saudyjskiej, w którym niedawno występował polski piłkarz. To, jak przebiegają negocjacje pomiędzy znanym trenerem a jego potencjalnym pracodawcą, zdradził włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio. Wnioski są w zasadzie jednoznaczne. "Sprawa jest złożona" - przekazano.

3 fot. REUTERS/John Sibley Otwórz galerię Na Gazeta.pl