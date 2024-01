Magia w doliczonym czasie. Man City odwrócił losy meczu [WIDEO]

W hitowym spotkaniu 21. kolejki Premier League Newcastle United podjęło na własnym stadionie Manchester City. Z jednej strony było to starcie czwartej drużyny poprzedniego sezonu z mistrzem Anglii, a z drugiej pełen podtekstów mecz z powodu właścicieli obu klubów. Newcastle należy bowiem do Arabii Saudyjskiej, a Manchester City do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Newcastle United długo prowadziło, a potem na boisko wszedł Kevin de Bruyne

Jak przystało na hit - kibice nie mogli narzekać na brak emocji w tym spotkaniu. W całym meczu oddano aż 39 strzałów, z czego 16 celnych, a pięć z nich zamieniło się w gole. Ale po kolei. Pierwsza połowa meczu była o wiele bardziej wyrównana od drugiej. Jako pierwsi z trafienia mogli cieszyć się piłkarze Pepa Guardioli. W 26. minucie Kyle Walker dograł piłkę z prawej strony w pole karne do Bernardo Silvy, a Portugalczyk pięknym uderzeniem piętką strzelił gola na 1:0.

Jednak prowadzenie Manchesteru City nie trwało zbyt długo. Dziewięć minut później Alexander Isak otrzymał piłkę przed polem karnym, nawinął rywala i uderzeniem w długi róg pokonał Stefana Ortegę, który zmienił na początku meczu kontuzjowanego Edersona. Dwie minuty później podobną, ale jeszcze ładniejszą bramkę zdobył Anthony Gordon i do przerwy to Newcastle prowadziło 2:1.

W drugiej połowie goście przeważali coraz bardziej, ale nie zamieniało się to na bramki. Wtedy Pep Guardiola postanowił wprowadzić Kevina de Bruyne, który wraca po długiej kontuzji. Belg zagrał na początku sezonu dwa mecze, a do gry wrócił przed tygodniem w meczu Pucharu Anglii. De Bruyne zameldował się na boisku w 69. minucie, zmieniając Bernardo Silvę i już pięć minut później mierzonym strzałem w dolny róg doprowadził do wyrównania!

Za to w doliczonym czasie gry belgijski pomocnik posłał znakomite podanie za linię obrony do 20-letniego Oscara Bobba. Norweg przekładanką minął Martina Dubravkę i strzelił gola na 3:2. Tym samym De Bruyne zaliczył gola i asystę, które pozwoliły jego zespołowi wywieźć trzy punkty z St. James' Park.

Dzięki tej wygranej Manchester City awansował na drugą pozycję w tabeli Premier League i traci dwa punkty do Liverpoolu, który ma ich w sumie 45. Z kolei Newcastle United jest na dziesiątej pozycji z dorobkiem 29 punktów.