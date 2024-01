Kibice zachwyceni. "Super Fab". Polak w pełni zasłużył na ten przydomek [WIDEO]

Łukasz Fabiański nie jest podstawowym bramkarzem West Hamu United w tym sezonie. Decyzją trenera Davida Moyesa pierwszym wyborem między słupkami jest Alphonse Areola. Mimo to Fabiański ma za sobą jedenaście występów w sezonie 23/24, w których zachował pięć czystych kont. Polak występuje głównie w meczach pucharowych, w tym w Lidze Europy czy Pucharze Ligi Angielskiej. Po ostatnim meczu z jego udziałem doszło do bardzo ciekawej sytuacji. Nagranie z udziałem Fabiańskiego szybko rozniosło się po mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski pominięty! Błaszczykowski komentuje

Fabiański podbił serca kibiców. "Super Fab. Dżentelmen"

W niedzielnym meczu trzeciej rundy FA Cup West Ham United zremisował 1:1 z Bristol City, przez co o triumfatorze zdecyduje powtórka spotkania. Na gola Jarroda Bowena z czwartej minuty odpowiedział Tommy Conway po kapitalnym podaniu Joe Williamsa z okolicy środka boiska. Po ostatnim gwizdku Fabiański postanowił uszczęśliwić dwójkę kibiców. Kobiecie z polską flagą podarował swoją koszulkę, natomiast innemu z sympatyków oddał rękawice bramkarskie. "Super Fab" - pisze oficjalny profil West Hamu na platformie X (dawniej Twitter).

Gest Fabiańskiego został też doceniony przez internautów. "Klasa sama w sobie", "najwyższej klasy profesjonalista i dżentelmen", "znakomicie", "wielki człowiek" - czytamy w komentarzach pod wpisem West Hamu.

Mimo zmiany hierarchii w bramce West Ham zdecydował się przedłużyć kontrakt z Fabiańskim do czerwca 2025 roku, co ogłosił jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. To oznacza, że jeśli Fabiański wypełni umowę do końca, to będzie miał 40 lat. Mimo to Francis McAvennie, były gracz West Hamu z lat 1985-1987 i 1989-1992 uważa, że czas Polaka w klubie dobiega końca. "Czas wszystkich dobiega końca i uważam, że tak jest w przypadku Fabiańskiego. Areola może potrzebować godnego konkurenta. Czas Łukasza się kończy, dlatego muszą szukać jego następców" - przekazał w felietonie na westhamzone.com.

Fabiański trafił do West Hamu latem 2018 roku za osiem mln euro ze Swansea City. Wcześniej grał w barwach Arsenalu (2007-2014) czy Legii Warszawa (2005-2007). W trakcie kariery wygrał mistrzostwo Polski z Legią, FA Cup z Arsenalem oraz Ligę Konferencji Europy z West Hamem w poprzednim sezonie. Łącznie zagrał dla West Hamu w 187 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zanotował 50 czystych kont.

West Ham zajmuje szóste miejsce w lidze angielskiej z 34 punktami i traci 11 do prowadzącego Liverpoolu. Zespół prowadzony przez Davida Moyesa awansował też do 1/8 finału Ligi Europy, a swojego kolejnego rywala pozna po lutowych meczach.