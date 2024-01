Brighton podjęło kluczową decyzję ws. Modera. Postanowione

Po ponad 600 dniach Jakub Moder wrócił do gry w barwach Brighton. Polak zerwał więzadła krzyżowe 2 kwietnia 2022 roku podczas meczu z Norwich City. Najpierw Moder zagrał dwa razy w rezerwach Brighton pod koniec października, a potem wchodził z ławki rezerwowych w pięciu ligowych spotkaniach. Były pomocnik Lecha ma też za sobą pierwszy występ w podstawowym składzie Brighton przeciwko Stoke City (4:2) w trzeciej rundzie FA Cup, po raz pierwszy od 19 miesięcy. Jak będzie wyglądała jego najbliższa przyszłość w zespole prowadzonym przez Roberto De Zerbiego?

Brighton zdecydowało ws. Modera. "Sukcesywnie odrzucane oferty"

Portal goal.pl informuje, że Brighton nie zamierza rozstawać się z Moderem w trakcie zimowego okna transferowego. Okazuje się, że klub otrzymał sporo propozycji wypożyczeń, także z opcją wykupu za "przyzwoite pieniądze". Polakiem interesowały się zespoły z czołowych lig europejskich, ale Brighton nie chce o tym słyszeć i będzie liczyć na niego podczas drugiej części sezonu. "Zapytania o wypożyczenie Polaka są sukcesywnie odrzucane" - czytamy w artykule. Co istotne, Moder już wrócił w pełni do zdrowia i "kolano działa tak, jak działało przed urazem".

Wygląda jednak na to, że Brighton nie chce przedwcześnie wprowadzać Modera na najwyższe obroty, o czym świadczą słowa De Zerbiego. - Kiedy się wraca po bardzo poważnej kontuzji potrzeba dużo czasu, żeby się zaadaptować, zmienić nawyki, poczuć się na nowo piłkarzem, poczuć grę. Myślę, że Kuba może być dla nas ważny. Moder potrzebuje jednak więcej czasu. Myślę, że prawdziwego Modera zobaczymy w drugiej części tego sezonu, a może nawet w kolejnym sezonie, bo pierwsze trzy, cztery lub pięć miesięcy może być bardzo trudne dla niego - opowiadał trener Brighton w rozmowie z Viaplay.

Jak sytuacja Modera ma się do powrotu do reprezentacji Polski? Jeszcze w listopadzie Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski mówił, że za bardzo nie liczy na powrót Modera na marcowe baraże. Teraz scenariusz z powrotem, zdaniem goal.pl, jest nieco bardziej prawdopodobny. - To jest mój cel indywidualny, żeby wrócić do reprezentacji. Ale krok po kroku, do marca jest dużo czasu. Przede wszystkim skupiam się na tym, żeby wrócić do indywidualnego grania - tłumaczy Moder.

Moder został kupiony przez Brighton w październiku 2020 roku za 11 mln euro, ale pozostał jeszcze w Lechu Poznań do końca grudnia. Od momentu transferu zagrał łącznie 51 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty. Kontrakt Modera z Brighton wygasa w czerwcu 2025 roku.

Brighton zajmuje siódme miejsce w lidze angielskiej z 31 punktami i traci 14 do prowadzącego Liverpoolu. Zespół prowadzony przez Roberto De Zerbiego wywalczył też awans do 1/8 finału Ligi Europy.