Upadek wielkiej gwiazdy. Barcelona dała za niego 135 milionów. Nikt go nie chce

Philippe Coutinho w Liverpoolu był prawdziwą gwiazdą. Rozegrał w klubie 201 meczów, w których zdobył 54 gole i zanotował 45 asyst. W zimie 2018 roku FC Barcelona uznała, że Brazylijczyk za wszelką cenę musi trafić na Camp Nou i zapłaciła za niego klubowi Juergena Kloppa aż 135 milionów euro. Szybko okazało się, że nie była to najlepsza decyzja.

Coutinho w Barcelonie szybko okazał się niewypałem i już po półtora roku został wypożyczony do Bayernu Monachium. Później próbował jeszcze odbudować się na Camp Nou, gdzie łącznie uzbierał 106 meczów z 25 golami i 16 asystami, ale znów się nie udało. Finalnie skrzydłowy odszedł na wypożyczenie do Aston Villi w zimie 2022 roku, a pół roku później Anglicy kupili go za 20 milionów euro.

Brazylijczyk miał znów być jednym z czołowych graczy Premier League, ale po 43 meczach, sześciu golach i trzech asystach kolejny raz się nie udało. Minionego lata klub oddał go na wypożyczenie do katarskiego Al-Duhail SC. Zawodnik ma wrócić do Birmingham w lecie 2024 roku, ale już nie jest tam mile widziany.

Przynajmniej tak twierdzą dziennikarze katalońskiego "Sportu". Rzekomo Unai Emery uznał, że w jego klubie dla Coutinho na pewno nie będzie miejsca. Oczywiście Brazylijczyk umiejętnościami przerasta katarską ligę, ale co kilka tygodni męczą go kontuzje. Po powrocie do Anglii ma znów szukać sobie klubu.

Źródła MLS Multiplex informują, że Aston Villa chciałaby odzyskać 20 milionów, które zapłaciła za Brazylijczyka, ale jest to mało prawdopodobnie. Dlatego też zawodnik po raz kolejny odejdzie na wypożyczenie. Sam ma być świadomy swojej pozycji i zainteresowania nim, więc zgodzi się na transfer do każdego klubu, który zaproponuje mu odpowiednią pensję. Wśród zainteresowanych wymienia się m.in. Inter Miami i LA Galaxy.

8 stycznia minie sześć lat od transferu Philippe Coutinho do Barcelony za 135 milionów euro. Z wielkiej gwiazdy Liverpoolu i całej Premier League zawodnik jest obecnie niechciany nawet w Katarze. Barcelona, sprzedając go do Aston Villi, zastrzegła sobie 50 procent zysku od kolejnej transakcji, ale już wiadomo, że wiele nie zarobi.