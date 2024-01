Sceny jak z filmu! Cash bohaterem. Niewiarygodny gol na wagę awansu [WIDEO]

Matty Cash nie zagrał w dwóch ostatnich meczach ligowych Aston Villi. Jeden z nich opuścił z powodu zawieszenia. Generalnie reprezentant Polski w ostatnich tygodniach dostawał nieco mniej minut od Unaia Emery'ego i też długo, bo od 5 października czekał na kolejnego gola. Przełamanie wreszcie nadeszło i to w wymarzonych okolicznościach, co tylko może wpłynąć pozytywnie na jego uznanie w oczach hiszpańskiego menedżera.

Matty Cash bohaterem Aston Villi w Pucharze Anglii. Jego gol dał awans

Reprezentant Polski rozpoczął mecz 1/32 finału Pucharu Anglii przeciwko Middlesbrough w wyjściowym składzie. Spotkanie długo nie potrafiło się rozkręcić i aż do 87. minuty wynik wskazywał 0:0. Kiedy wszyscy spodziewali się dogrywki, Aston Villa miała rzut rożny. Goście rozegrali go "na krótko" i po trzech podaniach piłka trafiła do Matty'ego Casha.

Obrońca długo się nie zastanawiał, ustawił sobie odpowiedni piłkę i uderzył na bramkę rywala z około 30. metrów. Miał nieco szczęścia, bo po drodze był rykoszet, ale ostatecznie futbolówka zatrzepotała w siatce.

Od tego momentu piłkarze Aston Villi musieli tylko pilnować wyniku do końca, co im się udało. Tym trafieniem Cash dał awans swojej drużynie do 1/16 finału Pucharu Anglii. Natomiast Middlesbrough, które na co dzień rywalizuje na poziomie Championship, pożegnało się z rozgrywkami.

Kolejny mecz ekipa z Birmingham rozegra dopiero 14 stycznia. W ramach 21. kolejki Premier League zmierzy się o 15:00 na wyjeździe ze Evertonem, który ostatnio zaliczył trzy ligowe porażki z rzędu i jest 17. w tabeli. Z kolei Aston Villa zajmuje pozycję wicelidera, choć ma o jedno spotkanie rozegrane więcej od trzeciego Manchesteru City.