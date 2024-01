Moder zagrał w pierwszym składzie Brighton. To może niepokoić Probierza

Jakub Moder powoli wraca do formy po zerwaniu więzadeł krzyżowych w kolanie, które wykluczyło go z gry na ponad półtora roku. Pod koniec października wystąpił w spotkaniu rezerw Brighton, a z każdym kolejnym tygodniem zbliżał się do powrotu do Premier League. Nastąpił on 25 listopada, kiedy trener Roberto de Zerbi wpuścił go na niespełna kwadrans w starciu z Nottingham (3:2). Ostatnio otrzymuje coraz więcej szans gry, a łącznie uzbierał już w lidze 77 minut.

Moder wreszcie wybiegł w podstawowym składzie. Kibice mają jednak pretensje o jedną rzecz

Po 672 dniach nastąpił kolejny krok w jego powrocie do formy, ponieważ wybiegł on w podstawowym składzie Brighton w pucharowym starciu ze Stoke. Potwierdziły się zatem słowa de Zerbiego, który podczas piątkowej konferencji prasowej zapowiedział już taki ruch.

Brighton ostatecznie pokonało rywala 4:2, a Moder rozegrał 58 minut, po czym został zmieniony przez Adama Webstera. Było to całkiem niezłe spotkanie w jego wykonaniu, które mógł nawet spuentować golem. Tuż przed opuszczeniem boiska otrzymał dobre podanie od jednego z partnerów, ale zbyt długo podejmował decyzję, będąc w polu karnym, przez co obrońcy wybili futbolówkę.

Kibice nie kryli zadowolenia z jego występu, ale nie spodobało im się to, że piłkarz był ustawiony bliżej lewej strony boisku, aniżeli jego nominalnej pozycji - środka pola. "Dzień, w którym przestaniemy się wygłupiać i zaczniemy ustawiać go jako pomocnika 'box to box', będzie wyjątkowy", "spisał się dobrze, choć szkoda, że nie grał w centralnej części boiska", "kiedy widzę Modera, ściskającego linię boczną, tracę rozum" - fani na Twitterze.

Według Sofascore 24-latek wykonał w tym meczu 22/29 celnych podań, miał jeden udany drybling, a ponadto wygrał trzy spośród dziewięciu pojedynków. Ostatecznie serwis wystawił mu łączną notę 6,7. Podobnie oceniła jego występ również telewizja BBC (7,09).

Szansę na kolejne minuty Moder będzie miał dopiero w poniedziałek 22 stycznia, kiedy Brighton w 21. kolejce Premier League zmierzy się z Wolves. Po 20 kolejkach jego zespół zajmuje siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 31 punktów.