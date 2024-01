Co za wieści ws. Jakuba Modera! Trener oficjalnie ogłosił

- Myślę, że Kuba może być dla nas ważny - mówił pod koniec grudnia o Jakubie Moderze Roberto De Zerbi. Trener Brighton zapewniał wtedy, że polski pomocnik jest coraz bliżej wyjścia w podstawowym składzie. Ostatni raz zrobił to w kwietniu 2022 roku, w meczu, w którym doznał kontuzji zerwania więzadła w kolanie. Wszystko wskazuje na to, że po wielu miesiącach wreszcie wróci do podstawowego składu.

3 TOBY MELVILLE / REUTERS / REUTERS Otwórz galerię Na Gazeta.pl