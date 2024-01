Miał być hit, wyszedł kit. Gwiazdor Manchesteru chce uciekać do Arabii

Casemiro miał być jednym z zawodników, który przyczyni się do odbudowy potęgi Manchesteru United. Półtora roku po transferze na Old Trafford Brazylijczyk zmaga się z poważną kontuzją, nie gra w piłkę od ponad dwóch miesięcy i wiele wskazuje na to, że chętnie odszedłby z Manchesteru. Chętnych na jego usługi nie brakuje, a jego agent aktywnie działa, żeby znaleźć mu nowe miejsce pracy.

