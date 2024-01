Sceny na Anfield! Grad goli. Szalone widowisko! [WIDEO]

Liverpool do meczu przystępował w roli zdecydowanego faworyta oraz z szansą na umocnienie się na pozycji liderów Premier League. Ekipa Juergena Kloppa mogła odskoczyć od Arsenalu, który przegrał 1:2 z Fulham oraz utrzymać przewagę czterech punktów nad drugą Aston Villą. Optymizmu fanom tego zespołu mógł dodawać fakt, że Newcastle w przegrało ostatnie trzy mecze, a w ostatniej kolejce uległo 1:3 Nottingham Forrest.

Liverpool lepszy od Newcastle. Odskoczyli rywalom w Premier League po najlepszym meczu sezonu

Już od pierwszego gwizdka piłkarze Liverpoolu dominowali i zaledwie po 18. minutach piłka wpadła do siatki po raz pierwszy. Strzelał Luis Diaz, ale gol nie został uznany. Piłkę do Kolumbijczyka podawał wcześniej Darwin Nunez, ale sam był na spalonym i po weryfikacji VAR było nadal 0:0.

Dwie minuty później Diaz wywalczył dla drużyny kolejną świetną szansę na objęcie prowadzenia. Skrzydłowy wpadł w pole karne, gdzie faulował go Sven Botman, a arbiter podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Mohamed Salah, ale jego lekko strzał bez problemów odbił Martin Dubravka. O dobitkę próbował pokusić się jeszcze Trent Alexander-Arnold, ale jego uderzenie poszybowało nad bramką. Do przerwy kolejne świetne okazje mieli jeszcze Nunez i Alexander Arnold, ale połowa zakończyła się wynikiem 0:0.

Piłkarze Juergena Kloppa w na samym początku drugiej części meczu wreszcie dopięli swego. Po świetnym kontrataku obronę podaniem oszukał Diaz, Nunez odegrał do Salaha, a Egipcjanin pewnym strzałem na pustą bramkę odkupił winy z pierwszej połowy i trafił na 1:0 w 49. minucie.

Kolejne minuty to prawdziwa nawałnica Liverpoolu, podczas której dwa mocne strzały Nuneza odbił Dubravka. Niewykorzystane okazje szybko zemściły się na gospodarzach, ponieważ już w 54. minucie kombinacyjna akcja przyniosła Newcastle gola. Aaron Gordon precyzyjnie zagrał do Alexandra Ishaka, a Szwed pewnym uderzeniem pokonał Alissona i było 1:1.

Po straconym golu zawodnicy Liverpoolu nadal szturmowali bramkę rywali, ale dwoił się i troił Dubravka. Słowak w całym meczu odbił aż 12 strzałów rywali, ale był bezradny w 73. minucie gry, kiedy Diogo Jota wyłożył piłkę na pustą bramkę do Curtisa Jonesa, a Anglik wpakował piłkę do siatki. Podobnie było także pięć minut później, kiedy kapitalne podanie Salaha przed bramkę wykorzystał Cody Gakpo i zdobył gola na 3:1.

Ostatnie minuty meczu nadal były szalone i nie zabrakło w nich odpowiedzi Newcastle. Po rzucie rożnym w 82. minucie najwyżej w powietrze wyszedł Botman i zdobył bramkę na 2:3, ale już dwie minuty później znów odpowiedział Liverpool. Dubravka sfaulował w polu karnym Jotę, a z rzutu karnego tym razem nie pomylił się Salah i było 4:2. Tym samym Egipcjanin dogonił Erlinga Haalanda na szczycie listy strzelców Premier League. Obaj w tym sezonie mają po 14 goli.

Starcie zakończyło się wynikiem 4:2 i Liverpool dopisał kolejne trzy punkty. Zawodnicy Juergena Kloppa umocnili się na pierwszym miejscu w Premier League z dorobkiem 45 punktów. Z kolei Newcastle pozostało na dziewiątym miejscu z 29 punktami na koncie.

Liverpool - Newcastle United 4:2 (0:0)

Strzelcy: Salah (49', 86' - karny), Jones 74', Gakpo 78' - Isak 54', Botman 81'