Sensacyjne wieści ws. Mbappe. Gigant może wyprzedzić Real. "Najbardziej wiarygodny"

Saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappe trwa już właściwie od wielu lat, ale za kilka tygodni, a nawet dni może dojść do jej finalizacji. Kontrakt Francuza z Paris Saint-Germain wygasa z końcem czerwca 2024 roku i wydaje się, że nie zostanie przedłużony. W tej sytuacji piłkarz najprawdopodobniej trafi do Realu Madryt. Media donosiły nawet, że formalności mogą zostać dopięte już na początku stycznia. W końcu od Nowego Roku Mbappe może negocjować z potencjalnymi pracodawcami. I jak się okazuje, właśnie na horyzoncie pojawił się kolejny chętny na jego usługi.

Liverpool włącza się do walki o Kyliana Mbappe. Zaskakujące doniesienia z Paryża. Co z Realem?

Jak donosi "Le Parisien", zainteresowanie gwiazdą PSG wyraża obecny lider Premier League, Liverpool. Co więcej, dziennikarze zasugerowali, że to ekipa Juergena Kloppa ma teoretycznie największe szanse na zakontraktowanie Mbappe. Takie przekonanie ma panować w samym klubie z Paryża. "Liverpool to najbardziej wiarygodny i niebezpieczny kandydat dla PSG" - czytamy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez goal.com, niemiecki szkoleniowiec ma przyglądać się karierze piłkarza już od dobrych dziewięciu lat. Rzekomo miał już nawet odbyć rozmowę z Mbappe, kiedy ten grał jeszcze dla Monaco. Wówczas także Liverpool chciał go pozyskać.

- Klopp poszedł się z nim spotkać, a następnie negocjowali podczas wspólnej podróży w samolocie. Relacja między Mbappe, Liverpoolem i Kloppem faktycznie istnieje. Myślę, że mają szansę, by nawiązać współpracę - tak z kolei mówił dziennikarz "L'Equipe" Loic Tanzi.

Real Madryt nie ustępuje. Lukratywna oferta dla Mbappe

Wydaje się jednak, że na pole position w walce o Francuza wciąż znajduje się Real Madryt. Tym bardziej że Hiszpanie rzekomo zaproponowali mu bardzo intratny kontrakt opiewający na 130 mln euro za sezon. Niedawno media donosiły również o zainteresowaniu ze strony Arabii Saudyjskiej. Jak na razie Mbappe nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie, wciąż może przebierać w ofertach, a tych nie brakuje. Ten fakt jednak nie dziwi, bowiem piłkarz znajduje się w świetnej dyspozycji.

Wystąpił już w 22 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając aż 21 bramek i dwie asysty. O tym, gdzie finalnie spędzi kolejny sezon, przekonamy się w najbliższych tygodniach.