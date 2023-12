Gigantyczna burza po występie Kiwiora. Kibice Arsenalu nie wytrzymali

Jakub Kiwior i Arsenal przegrali 1:2 z Fulham w ostatnim meczu Premier League w 2023 roku. Polak wybiegł w pierwszym składzie zespołu jako lewy obrońca, źle zachował się przy golu Raula Jimeneza w pierwszej połowie i na drugą już nie wybiegł. Trener Mikel Arteta najwyraźniej uznał, że nie był to jego dobry występ. Takiego zdania są również kibice ekipy z Emirates Stadium.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ten sezon jest dla nas koszmarny". Łukasz Kaczmarek po ostatnim meczu w 2023 roku

Jakub Kiwior wywołał burzę. Fani Arsenalu żądają wyrzucenia go ze składu

Jeszcze w trakcie spotkania na portalu X (dawniej Twitter) kibice Arsenalu wręcz wściekali się na Jakuba Kiwiora i jego postawę na boisku. Po ostatnim gwizdku i porażce 1:2 to w Polaku upatrzyli "kozła ofiarnego" i wskazywali, że zagrał on fatalnie.

"Kiwior jest skończony", "jest za wolny, by jakkolwiek radzić sobie na lewej obronie", "sprzedać Kiwiora" - pisali fani Arsenalu w mediach społecznościowych. Niektórzy domagali się zastąpienia Polaka w kolejnych meczach. "Jest gorszy od Zinczenki, bo nie umie grać ani w ataku, ani w obronie" oraz "powinien przestać udawać Zinczenkę i skupić się na obronie" - pisali kibice. Nie podobał im się również pomysł trenera, by Kiwior grał na lewej stronie i schodził do środka boiska, by pomagać pomocnikom w rozgrywaniu.

Być może wściekłość fanów oraz brak zadowolenia trenera Artety doprowadzi do transferu Jakuba Kiwiora, o którym od tygodni piszą włoskie i angielskie media. Te łączą Polaka z powrotem do Serie A i wzmocnieniem AC Milanu, Napoli, Fiorentiny lub AS Romy. Szkoleniowiec Arsenalu wcześniej twierdził jednak, że nie ma zamiaru sprzedawać Polaka w zimie i może nie zmienić swojej decyzji.

W tym sezonie Jakub Kiwior rozegrał dla Arsenalu 14 meczów, a na placu gry spędził łącznie 614 minut. Szansę na zmazanie plamy po kiepskim występie będzie miał 7 stycznia, kiedy to jego drużyna zmierzy się z Liverpoolem w ramach 1/32 finału FA Cup.