Koszmarny mecz Kiwiora. Arteta nie mógł na to patrzeć. "Kopanie leżącego" [WIDEO]

Media od tygodni przymierzają Jakuba Kiwiora do transferu do Serie A, a wśród chętnych wymieniane są takie drużyny jak AC Milan, Napoli czy AS Roma. Polak wciąż pozostaje jednak zawodnikiem Arsenalu, dla którego 31 grudnia rozegrał czternasty mecz w tym sezonie. Tego spotkania z pewnością nie zaliczy do udanych.

Zobacz wideo "Ten sezon jest dla nas koszmarny". Łukasz Kaczmarek po ostatnim meczu w 2023 roku

Kiepski koniec roku dla Jakuba Kiwiora. Arsenal niespodziewanie przegrał z Fulham

Kiwior wybiegł w pierwszym składzie Arsenalu i spotkanie zaczęło się dla jego zespołu niemal perfekcyjnie. Już w piątej minucie piłkarze Mikela Artety prowadzili 1:0 po strzale Gabriela Martinellego i dobitce Bukayo Saki. Kontrolowali przebieg gry.

Jednak Fulham, które w poprzednich dwóch kolejkach przegrało 0:2 z Burnley i 0:3 z Bournemouth, było w stanie odgryźć się wicemistrzom Anglii. Niestety, z "pomocą" polskiego obrońcy. Najpierw Arsenal stracił piłkę na połowie rywali, a Willian pomknął z kontratakiem i zagrał do Toma Cairney'a na skrzydło. Szkot bez zastanowienia dośrodkował po ziemi do Raula Jimeneza.

Meksykanina powinien pilnować właśnie Kiwior, ale nie wybił piłki i dał rywalowi okazję do oddania strzału. Jimenez uderzył na bramkę, a Kiwior próbował ratować sytuację wślizgiem, ale nie dał rady i było 1:1.

Najwyraźniej gra Polaka na lewej stronie defensywy nie podobała się trenerowi Artecie, bo na drugą połowę zamiast niego wybiegł Takehiro Tomiyasu. Kiwior zagrał na lewej obronie, co według Tomasza Hatty nie było najlepszym pomysłem Artety.

"Jakub Kiwior nie wyszedł na drugą połowę. No nie może grać na lewej obronie, to jest kopanie leżącego. Kto go tak z tej Serie A do środka obrony chciał, trzeba mocno rozważać" - napisał dziennikarz.

Ściągnięcie Kiwiora z boiska nieszczególnie pomogło drużynie, ponieważ już w 60. minucie Fulham prowadziło 2:1. Po rzucie rożnym zamieszanie w polu karnym wykorzystał Bobby De Cordova-Reid. W kolejnych minutach zawodnicy Arsenalu próbowali gonić wynik w strugach deszczu, ale nie byli w stanie wykorzystać żadnej z sytuacji. Z kolei Fulham kontratakowało i skutecznie broniło korzystnego wyniku. Ostatecznie przetrwało napór rywali i wygrało 2:1.

Wpadka Arsenalu oznacza, że wicemistrzowie Anglii zakończą rok na czwartym miejscu w tabeli Premier League z dorobkiem 40 punktów. Z kolei Fulham awansowało na 13. lokatę i zgromadziło 24 punkty.