Liczby wstydu Manchesteru United. Pierwszy raz od 31 lat!

Po heroicznym zwycięstwie Manchesteru United nad będącą w czołówce Aston Villą 3:2 w Boxing Day, fani "Czerwonych Diabłów" mieli nadzieję, że ten mecz pozwoli odmienić drużynie Erika ten Haga losy bardzo nieudanego dotąd sezonu 2023/24. Aby tak się stało, zespół z Old Trafford już w sobotę musiał pójść za ciosem, a mierzył się na wyjeździe z będącym tuż nad strefą spadkową Nottingham Forest.

Manchester United znów zawiódł! Koszmar "Czerwonych Diabłów" w Nottingham

United w Nottingham musieli sobie radzić bez Rasmusa Hojlunda, który przeciwko Aston Villi strzelił pierwszego gola w Premier League, a teraz wypadł z kadry meczowej przez chorobę. Jego miejsce w wyjściowej jedenastce "Czerwonych Diabłów" zajął Antony.

Poza tym skład Manchesteru w porównaniu do poprzedniego meczu się nie zmienił, ale za to gra przypominała jednak to, co najgorsze w zespole Erika ten Haga. W pierwszej, bezbramkowej części gry wszyscy oglądający to spotkanie solidnie się wynudzili, gdyż nie było ani jednej groźnej sytuacji bramkowej, Dotyczy to także będących na trybunach Sir Alexa Fergusona czy Sir Dave'a Brailsforda - dyrektora sportowego w INEOS, który z ramienia nowego współwłaściciela Sir Jima Ratcliffe'a ma zajmować się również Manchesterem United.

Zresztą, o fatalnej połowie United świadczą też liczby.

Druga połowa była już zdecydowanie bardziej ciekawsza, choć nie zakończyła się dobrze dla Manchesteru United. W 56. minucie Diogo Dalot trafił w słupek, a gospodarze byli skuteczniejsi, bo osiem minut później objęli prowadzenie za sprawą Argentyńczyka Nicolasa Domingueza.

United potrafili doprowadzić do wyrównania w 78. minucie, gdy po odbiorze i podaniu Alejandro Garnacho kontrę gości wykończył Marcus Rashford, jednak minęły kolejne cztery minuty i Forest znów prowadziło. Po akcji byłego piłkarza Manchesteru United Anthony'ego Elangi do bramki Andre Onany trafił Morgan Gibbs-White, zapewniając swojej drużynie zwycięstwo 2:1.

Po tej porażce Manchester United jest w tabeli Premier League siódmy, ale jeszcze w tej kolejce może zostać wyprzedzony przez Brighton oraz Newcastle. Nottingham Forest z 20 punktami awansowało na 15. pozycję.

Pewne zwycięstwo Manchesteru City. Emocje w meczach Aston Villi i Chelsea

W sobotę rozegrano także kilka innych meczów Premier League. Aston Villa bez Matty'ego Casha (choroba) pokonała na własnym stadionie Burnley 3:2, strzelając decydującego gola w 89. minucie z rzutu karnego, wykorzystanego przez Douglasa Luiza. Dzięki tej wygranej zespół Unaia Emery'ego przynajmniej do niedzieli awansował na drugie miejsce w tabeli.

Emocji nie zabrakło także w meczu Luton z Chelsea. W 70. minucie goście prowadzili nawet 3:0 po dwóch trafieniach Cole'a Palmera i jednym Noniego Madueke. Tyle że beniaminek zaczął odrabiać straty i po bramkach Rossa Barkleya oraz Elijaha Adebayo doprowadził do nerwowej końcówki. Chelsea ostatecznie wygrała jednak 3:2.

Dobry powrót do ligi po Klubowych Mistrzostwach Świata zalicza Manchester City. Mistrzowie Anglii po pokonaniu Evertonu 3:1 tym razem bez większego trudu wygrali u siebie z ostatnim w tabeli Sheffield United 2:0, a bramki dla "The Citizens" strzelali Rodri i Julian Alvarez.

