Media: Keylor Navas blisko zmiany klubu. Zablokuje transfer Polaka

W poprzednim sezonie Keylor Navas był wypożyczony do Nottingham Forest, gdzie był podstawowym bramkarzem. Latem wrócił do PSG. W bieżących rozgrywkach jest zmiennikiem Gianluigiego Donnarummy i nie rozegrał ani jednego meczu. Wpływ na to miała również kontuzja, której doznał pod koniec października.

Keylor Navas może trafić do Newcastle. Zablokowałby transfer Polaka

Niedawno Kostarykanin opowiedział o swojej sytuacji. - To trudne. Brak gry jest frustrujący dla każdego gracza. Staram się dawać z siebie wszystko i ciężko pracuję - powiedział. Jak informuje dziennik "AS", zawodnik może opuścić PSG w styczniu. Zdaniem Hiszpanów Navas wzbudził zainteresowanie Newcastle United, gdzie mógłby ponownie regularnie grać w pierwszym zespole. Ekipa z Premier League rozgląda się za nowym bramkarzem, po tym jak poważnej kontuzji doznał Nick Pope. Obecnie między słupkami występuje tam Martin Dubravka. Innym zespołem zainteresowanym Navasem jest argentyński Newell’s Old Boys.

Jeśli Kostarykanin finalnie trafi do Newcastle, zablokuje tym samym transfer Łukasza Fabiańskiego. Zdaniem The Mirror Polak również znalazł się na liście potencjalnych następców Pope'a w Newcastle. "38-latek wciąż jest świetnym bramkarzem, a jego dyspozycja pomogła West Hamowi uniknąć spadku w ostatnich sezonach" - czytamy. Fabiański w bieżącym sezonie jest rezerwowym bramkarzem West Hamu. Rozegrał łącznie 10 meczów we wszystkich rozgrywkach.

PSG po 17 kolejkach Ligue 1 jest liderem tabeli z dorobkiem 40 punktów. Nad drugą Niceą ma pięć punktów przewagi. Następne mecze rozegra w przyszłym roku. Najpierw 3 stycznia zmierzy się z Toulouse w Superpucharze Francji, a cztery dni później drużynę czekać będzie starcie z Revel w Pucharze Francji. Do rozgrywek ligowych wróci 14 stycznia. Tego dnia zagra z RC Lens.