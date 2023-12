Magiczne dotknięcie Bernardo Silvy. Futbolowa poezja. "Maestro" [WIDEO]

Manchester City po zdobyciu klubowego mistrzostwa świata wróciło do rywalizacji w Premier League. Zajmujący dopiero piąte miejsce w tabeli mistrzowie Anglii mierzyli się na wyjeździe z walczącym o utrzymanie 17. Evertonem. Niespodziewanie napotkali nie lada problemy. Po pierwszej połowie przegrywali 0:1, a koszmarnym brakiem skuteczności raził zmiennik Erlinga Haalanda, Julian Alvarez. W końcu się jednak przełamał, a wraz z nim cały zespół.

REKLAMA

Zobacz wideo Trefl Gdańsk wykonał krok w kieruku gry o TAURON Puchar Polski. Piotr Orczyk: Widać było nerwowość

Everton skarcił nieskuteczny Manchester City. Pachniało niespodzianką

City od początku dominowało. Już w czwartej minucie wypracował sobie idealną szansę do zdobycia bramki. Lewym skrzydłem rozpędził się Jack Grealish, wycofywał do Alvareza, ale Argentyńczyk z dogodnej pozycji trafił wprost w Pickforda. Minęło zaledwie 10 minut i Alvarez ponownie stanął przed kapitalną okazją. Tym razem idealnie dostrzegł go Matheus Nunes, ale znów lepszy okazał się bramkarz Evertonu.

Niewykorzystane sytuacje zemściły się w 29. minucie i to w wyjątkowo kuriozalnych okolicznościach. Piłkę przed własnym polem karnym odebrał Rodri. Wygrał pojedynek z Beto i cofnął się za linię szesnastki. Tam niespodziewanie przewrócił się o własne nogi, a piłka mu odskoczyła i trafiła pod nogi Dwighta McNeila. 24-latek szybciutko dośrodkował po ziemi do Jacka Harrisona, a ten z bliskiej odległości z pierwszej piłki pokonał Edersona. Everton niespodziewanie objął prowadzenie.

Harrison mógł pójść za ciosem i chwilę później podwyższyć na 2:0. Uderzył z dalszej odległości w samo okienko, ale gości tym razem uratował brazylijski golkiper. Na domiar złego jeszcze przed przerwą kontuzji nabawił się John Stones, który, kulejąc, opuścił murawę. Jego miejsce zajął Josko Gvardiol.

Manchester City odwrócił wynik. Przełamanie Alvareza i maestria Silvy

Gracze Pepa Guardioli odpowiedzieli dopiero na początku drugiej połowy, ale za to jakże efektownie. Bernardo Silva wyłożył piłkę przed pole karne do Phila Fodena, a ten przyjął i potężnie huknął z dystansu. Piłka niczym pocisk śmignęła niziutko tuż przy bliższym słupku, wpadła do siatki i mieliśmy remis. Niewiele brakowało, by w kolejnej akcji City wyszło na prowadzenie. Po akcji prawą stroną Foden dośrodkował po ziemi spod linii końcowej, futbolówkę kilka metrów pod bramką trącił Julian Alvarez, ale tak nieczysto, że tylko potoczyła się wolno obok słupka.

Po godzinie gry Alvarezowi znów niewiele brakowało do zdobycia bramki. Przepięknie uderzył w okienko z rzutu wolnego, ale jeszcze piękniej interweniował w bramce Jordan Pickford. Dopiero przy piątej próbie 23-letni napastnik się nie pomylił. Amadou Onana zablokował ręką w polu karnym strzał Nathana Ake i sędzia podyktował rzut karny. Podszedł do niego Alvarez, strzelił po ziemi w sam środek i to wystarczyło. Pickford wyskoczył za szybko i dał się pokonać.

Everton mógł jeszcze wyrównać. Kwadrans przed końcem przed wyborną okazją stanął Dominic Calvert-Lewin. Znalazł się sam na sam Edersonem, lekko podciął piłkę, ale trafił tuż obok prawego słupka. Jak należy strzelać, pokazał za to tuż przed końcem Bernardo Silva, który wykorzystał fatalne wybicie Jordana Pickoforda. Portugalczyk odzyskał piłkę na własnej połowie, nieco podbiegł do przodu i fenomenalnym lobem ustalił wynik na 3:1. - Wielka klasa, maestro, niezwykle inteligenty zawodnik - zachwycali się komentatorzy Canal+Sport.

Everton - Manchester City 1:3 (1:0)