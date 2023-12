Kolejne problemy Kiwiora. To może być ważny transfer

Jakub Kiwior nie może liczyć na regularne występy w tym sezonie w barwach Arsenalu. Polak, który może występować jako środkowy obrońca, a także lewy defensor, zagrał w trzynastu meczach i przebywał na boisku przez niecałe 600 minut. Mimo faktu, że przedstawiciele Kiwiora dementowali informacje, jakoby gracz Arsenalu zmienił otoczenie zimą, to plotki o transferze nadal się pojawiają. Głównie Kiwior jest łączony z powrotem do Włoch, gdzie interesuje się nim Milan, Napoli, Roma czy Fiorentina. Okazuje się, że jego sytuacja w Arsenalu wkrótce może się pogorszyć.

Kolejne problemy Kiwiora? Arsenal może ściągnąć mu kolejnego konkurenta

Portal "The Athletic" informuje, że Arsenal może sprowadzić nowego środkowego obrońcę. Wicelider ligi angielskiej od dłuższego czasu obserwuje Jorrela Hato z Ajaksu Amsterdam. Mimo faktu, że defensor jest niepełnoletni, to jego pozycja w Ajaksie jest mocna, a w dwóch meczach tego sezonu był kapitanem. Hato ma też za sobą debiut w seniorskiej reprezentacji Holandii, a konkretniej w meczu z Gibraltarem (6:0), gdzie zanotował też asystę. - Mamy pewne pomysły, to bardzo trudny rynek, który zmienia się dość szybko - mówił Mikel Arteta, odpowiadając na pytanie dziennikarza o transfery w styczniu.

Hato jest lewonożnym środkowym obrońcą, ale może też występować na lewej stronie defensywy. Zgodnie z doniesieniami "The Athletic", Arsenal uważa, że jego system gry jest bardzo podobny do tego, jaki jest w Amsterdamie, więc Hato mógłby się zaaklimatyzować w nowym otoczeniu. Arsenal chce wypożyczyć obrońcę zimą, więc jeśli 17-latek okazałby się za drogi, to klub może skierować się ku zawodnikowi, który jest bardziej doświadczony. Umowa Hato z Ajaksem wygasa z końcem czerwca 2025 roku.

"The Athletic" dodaje, że Arsenal interesował się Nico Schlotterbeckiem z Borussii Dortmund, a także Matthijsem de Ligtem z Bayernu Monachium. Ci piłkarze są jednak zbyt drodzy zdaniem Arsenalu. Hato do tej pory zagrał w 40 spotkaniach Ajaksu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jednego gola oraz zanotował dwie asysty. Gdyby ostatecznie zdecydował się przyjść do Arsenalu, to rywalizowałby o miejsce w składzie z Gabrielem Magalhaesem oraz wspomnianym Kiwiorem.

Arsenal jest wiceliderem ligi angielskiej z 40 punktami i traci dwa do prowadzącego Liverpoolu. Dodatkowo zespół prowadzony przez Mikela Artetę trafił na Porto w 1/8 finału Ligi Mistrzów.