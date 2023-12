Niewiarygodne sceny na Old Trafford! Było już 0:2. Z piekła do nieba [WIDEO]

Była 23. minuta, gdy John McGinn wykonywał stały fragment gry z bocznej strefy boiska. Kapitan Aston Villi dośrodkował w pole karne i dość nieoczekiwanie padł gol. - To było dośrodkowanie, które stało się strzałem - powiedział Przemysław Pełka, komentator Viaplay. A fani Ekstraklasy określiliby to zagranie po prostu mianem "centrostrzału", który jest reklamówką polskiej ligi. Bramka została zapisana na konto Szkota, dla którego było to już piąte trafienie w tym sezonie Premier League.

Nie minęło 180 sekund, a Andre Onana znowu musiał wyciągać piłkę z siatki. Defensywa Manchesteru United upokorzyła się podczas rzutu rożnego, bo pozostawiła bez krycia Clementa Lengleta oraz Leandera Dendonckera, który z bliska trafił piętą do bramki. Po pierwszej połowie Aston Villa zasłużenie prowadziła 2:0, a gospodarze właściwie ani razu poważnie nie zagrozili bramce Emiliano Martineza.

A co się działo po przerwie?

Już w 48. minucie Alejandro Garnacho minął bramkarza i skierował piłkę do pustej bramki, ale powtórki pokazały, że skrzydłowy był wcześniej na pozycji spalonej, więc gol nie został uznany. Jednak już w 55. minucie Garnacho zgodnie z przepisami wykończył dobre zagranie wzdłuż bramki od Marcusa Rashforda.

W 70. minucie było już 2:2, a znowu do siatki - nieco przypadkowo, bo był rykoszet - trafił 19-letni Garnacho. I tym samym zdobył swoją trzecią bramkę w lidze.

I gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, to swoją debiutancką bramkę w Premier League - sytuacyjnym strzałem z woleja - zdobył Rasmus Hojlund. Wcześniej strzelił pięć goli w Lidze Mistrzów, ale nie były one zbyt przydatne, bo Czerwone Diabły zajęły dopiero ostatnie miejsce w grupie.

Ostatecznie Manchester wygrał 3:2, więc Erik ten Hag może odetchnąć z ulgą, bo coraz częściej plotkowano o jego możliwym zwolnieniu. Co ciekawe: w poprzednich 21 meczach, w których Aston Villa obejmowała prowadzenie, to już później nie wypuszczała zwycięstwa. Ale w końcu świetna passa została przerwana.

Tabela Premier League

Za nami już ponad połowa sezonu. Rok temu na tym etapie rozgrywek United miało na koncie 37 punktów i zajmowało czwarte miejsce, a dziś ekipa ten Haga ma zaledwie 31 punktów, przez co zajmuje dopiero szóste miejsce. Trzeba jednak zaznaczyć, że siódmy West Ham United ma 30 pkt a rozegrał mecz mniej.

Natomiast piłkarze Unaia Emery'ego zajmują trzecie miejsce i wciąż realnie mogą myśleć o kolejnym sezonie w europejskich pucharach. Liderem jest Liverpool.