Skandal w Premier League! Chłopiec od podawania piłkę ofiarą. Mocne oskarżenia

Bournemouth po raz kolejny pokazało się z doskonałej strony i wygrało czwarty ligowy mecz z rzędu. Podopieczni Andoniego Iraoli pokonali Fulham 3:0 i umocnili się na 10. miejscu w tabeli. Bramki zdobywali Justin Kluivert, Dominic Solanke i Luis Sinisterra. Oprócz pochwał w kierunku "Wisienek" w angielskich mediach komentowana jest sytuacja, której uczestnikiem był bramkarz rywali - Bernd Leno.

Leno nie wytrzymał! Tak się nie robi

Golkiper gości, wyraźnie sfrustrowany wynikiem, odepchnął chłopca do podawania piłek. Co ciekawe Niemiec, który miał już na swoim koncie żółtą kartkę, nie został ukarany przez sędziego drugim upomnieniem i nie musiał opuścić boiska.

Dłużni nie pozostali za to kibice Bournemouth. Każdy kontakt z piłką Leno kwitowany był salwą gwizdów. Sytuację dla BBC Radio 5 Live skomentował były napastnik Evertonu i Arsenalu, Kevin Campbell. - Nie powinien podnosić ręki na chłopca od podawania piłek. Chłopcom mówi się, że jeśli ich drużyna wygrywa, należy spowalniać grę. Wszyscy o tym wiemy - powiedział.

Co istotne - Leno przeprosił i uściskał później chłopca. Wykonał także przepraszający gest w kierunku publiczności zgromadzonej na Vitality Stadium. To może go nie uchronić od reakcji FA. W jego obronie stanął także trener Fulham Marco Silva, który oskarżył rywali o to, że ci namówili chłopców od podawania piłek, aby "zwalniali grę" - Nie wiem, kto im wydał polecenie. Dotknął chłopca od podawania piłek, a nie popchnął go – to dwie różne rzeczy. „Czwarty sędzia jasno stwierdził, że chłopcy od podawania piłek opóźniają mecz - stwierdziłl.

To nie pierwsza sytuacja w historii angielskiego futbolu, w której piłkarz w nieładny sposób potraktował chłopca od podawania piłek. W 2013 roku Eden Hazard kopnął chłopca od podawania piłek gdy ten nie chciał mu oddać futbolówki. Belg otrzymał wówczas czerwoną kartkę.

Na półmetku sezonu Premier League Fulham zajmuje 13. miejsce.