"Wtedy zobaczymy prawdziwego Modera". Trener Brighton przemówił

Po 602 dniach Jakub Moder wrócił do gry po poważnej kontuzji. Polak zerwał więzadła krzyżowe 2 kwietnia 2022 roku w meczu Brighton z Norwich City i pojawił się na boisku 25 listopada tego roku w spotkaniu z Nottingham Forest (3:2). - Za mną dużo pracy i ciężkich momentów. W końcu jestem. Cieszę się bardzo. Można było sobie wymarzyć lepszy mecz do powrotu, ale trzeba było wejść i pomóc drużynie w ciężkim momencie - mówił Moder tuż po zakończeniu spotkania. Jak w najbliższych miesiącach jego rolę widzi trener Brighton?

Trener Brighton zabrał głos ws. Modera. Wtedy wróci do pełni formy

Roberto De Zerbi rozmawiał z Viaplay przy okazji Boxing Day w Premier League. Trener Brighton mówił o powrocie Modera do gry. Jego słowa mogą napawać optymizmem. - Dochodzimy do momentu, w którym będzie mógł wybiec na boisko w wyjściowej jedenastce. Kiedy się wraca po bardzo poważnej kontuzji potrzeba dużo czasu, żeby się zaadaptować, zmienić nawyki, poczuć się na nowo piłkarzem, poczuć grę. Myślę, że Kuba może być dla nas ważny. Grał w Nottingham, grał też w innym meczu domowym. To świetny facet i bardzo dobry piłkarz - powiedział.

- Moder potrzebuje jednak więcej czasu. Myślę, że prawdziwego Modera zobaczymy w drugiej części tego sezonu, a może nawet w kolejnym sezonie, bo pierwsze trzy, cztery lub pięć miesięcy może być bardzo trudne dla niego. Najważniejsze, że po tak poważnej kontuzji udało mu się wrócić - dodaje De Zerbi. Poza meczem z Forest, Moder wchodził z ławki rezerwowych w spotkaniach z Brentfordem (2:1) i Crystal Palace (1:1). Dodatkowo zagrał dwa mecze w rezerwach przeciwko Arsenalowi (3:6) oraz Aston Villi (2:1).

A jak De Zerbi widzi go w swoim zespole? - Podczas treningów widzi mnie bardziej jako defensywnego pomocnika niż ofensywnego. Gramy 4-4-2 z dwoma "szóstkami", więc zazwyczaj jestem ustawiony trochę niżej. Na pewno jestem gotowy na każdą pozycję - wyjaśnił reprezentant Polski w wywiadzie dla Viaplay.

Moder został kupiony przez Brighton w październiku 2020 roku za 11 mln euro z Lecha Poznań, a do klubu trafił na początku 2021 roku po tym, jak skrócono jego wypożyczenie z klubu z Wielkopolski. Łącznie zagrał 48 meczów w barwach Brighton we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty. Jego kontrakt z Anglikami wygasa w czerwcu 2025 roku.