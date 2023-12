Salah pokazał się na tle choinki. I się zaczęło

Mohamed Salah to jeden z najsłynniejszych Egipcjan. Wystarczy przypomnieć 2018 rok, gdy odbyły się wybory prezydenckie w Egipcie, a "The Economist" pisał, że nieoficjalnym "numerem dwa" mógł zostać właśnie piłkarz Liverpoolu, którego masowo rodacy wpisywali na kartach wyborczych, choć ten, rzecz jasna, nie startował w wyborach. Salah cieszy się dużym szacunkiem, o czym opowiadał też kiedyś Wojciech Szczęsny, który spotkał go w Romie. Polak przekonywał, że Salah to niezwykle skromny, pracowity i bogobojny człowiek.

Ale w ostatnim czasie jego zachowanie wzbudza u niektórych kontrowersje. Salah co roku publikuje w Boże Narodzenie zdjęcie z choinką, czym denerwuje niektórych muzułmanów. Tym razem, oprócz zdjęcia, pojawił się wymowny wpis.

"Boże Narodzenie to czas, kiedy rodziny spotykają się i świętują. W obliczu brutalnej wojny toczącej się na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza śmierci i zniszczenia w Strefie Gazy, w tym roku zbliżamy się do Bożego Narodzenia z bardzo ciężkimi sercami i dzielimy ból tych rodzin, które opłakują utratę swoich bliskich. Prosimy, nie zapominajmy o nich i nie przyzwyczajajmy się do ich cierpienia. Wesołych Świąt" - napisał.

"Znowu rozczarowaliście swój naród, nie zapominajcie, że jesteście muzułmanami" - znowu tego typu komentarzy pojawiła się cała masa. Internauci bardziej przyczepili się do choinki, niż wiadomości pod postem. Ale w obronie dawnego klubowego kolegi stanął Chorwat Dejan Lovren.

"Wiedziałem, że Mo ma dobre serce, ale umieszczenie posta z choinką w jego domu pokazuje, jak bardzo jego serce i umysł są otwarte na każdego z was, drodzy ludzie. Okazuje miłość i przywiązanie tym, którzy nie mają rodzin w chwilach wojny i nienawiści. Jego miłość i siła zawsze będą czynić go wyjątkowym, dlatego Bóg go pobłogosławił. On wie, że postępuje właściwie. Więc nie osądzajcie go. Zamiast tego okażcie szacunek. Niech Bóg cię błogosławi Mo." - napisał Lovren, czyli były obrońca Liverpoolu. a dziś Lyonu.

A co słychać na boisku?

Liverpool po 18 spotkaniach ma 39 punktów, czyli o punkt mniej niż Arsenal, który jest na czele tabeli Premier League. Salah to jeden z najlepszych zawodników całej ligi. Po 18 meczach ma 12 goli i siedem asyst. W klasyfikacji kanadyjskiej nikt nie jest od niego lepszy.