Klub Polaka nie mógł się powstrzymać. Zakpił z Manchesteru City [WIDEO]

Po wielu latach oczekiwania Manchester City w końcu sięgnął po wyśnioną Ligę Mistrzów. W finale, po golu Rodriego, pokonał Inter Mediolan i przypieczętował potrójną koronę. Tę skompletował dzięki wcześniejszym sukcesom w Premier League i zwycięstwie w FA Cup. Podopieczni Pepa Guardioli w sierpniu wygrali Superpuchar Europy, a kilka dni temu pokonali Fluminense i zwyciężyli w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Szpilka w stronę Manchesteru City. Znaleźli na nich sposób!

Jest jednak trofeum, którego Manchesterowi City nie udało się w tym roku zdobyć. - Wygraliśmy wszystko - napisał oficjalny profil Manchesteru City po finale Klubowych Mistrzostw Świata z Fluminense.

Na ten wpis błyskawicznie zareagował... Southampton. Klub, który w tym roku po wielu latach opuścił szeregi Premier League. - Prawie - czytamy w dość lakonicznym wpisie. Jedno słowo zostało okraszone zdjęciem Sekou Mary.

Chodzi o mecz z 11 stycznia 2023 roku. To właśnie wówczas, w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej, Southampton pokonało Manchester City 2:0. Jednego z goli zdobył Mara. Drugie trafienie dołożył Romeo Lavia. Ta porażka wyeliminowała zespół Guardioli z rozgrywek.

Carabao Cup to jedyne trofeum, jakiego w 2023 roku nie wygrał Manchester City. W finale tego pucharu Manchester United pokonał Newcastle United 2:0.

O powtórzenie tak udanych dwunastu miesięcy na Etihad Stadium może być niezwykle trudno. Mistrzowie Anglii w tabeli Premier League zajmują piąte miejsce i do liderującego Arsenalu tracą sześć punktów. Rozegrali jedno spotkanie mniej niż większość stawki. Southampton, którego barwy reprezentuje Jan Bednarek, walczy o powrót do elity. Po 23 kolejkach plasuje się na czwartym miejscu. Do pierwszego Leicester traci trzynaście punktów.