Rewolucja w Manchesterze United. Dogadali się!

W ostatnim czasie wiele mówiło się o możliwej sprzedaży Manchesteru United. Fani mają dość obecnych właścicieli, czyli rodziny Glazerów i obwiniają ich o fatalne wyniki sportowe w minionych latach. Mówiło się, że klub może zostać przejęty przez szejka Jassima bin Hamada Al-Thaniego. Glazerowie odrzucili jednak ofertę.

Oficjalnie: Manchester United częściowo przejęty

W listopadzie z kolei pojawiły się informacje o możliwym przejęciu Manchesteru United przez Jima Ratcliffe'a. Zdaniem BBC miliarder miał nabyć 25 proc. udziałów w klubie. W wigilię doniesienia te zostały oficjalnie potwierdzone przez Manchester United. "Manchester United ogłasza, że zawarł umowę, na mocy której prezes INEOS, Sir Jim Ratcliffe, nabędzie 25 procent akcji. Zapewni to dodatkowe 300 milionów dolarów, które mają umożliwić przyszłe inwestycje na Old Trafford" - czytamy w komunikacie. Anglicy dodali, że Ratcliffe będzie zarządzał działalnością piłkarską klubu i otrzyma dwa miejsca w zarządzie.

- Jako miejscowy chłopak i kibic klubu jestem bardzo zadowolony, że udało nam się dojść do porozumienia z zarządem Manchesteru United, który przekazał nam odpowiedzialność za zarządzanie operacjami piłkarskimi klubu. Choć komercyjny sukces zapewniał, że zawsze były dostępne środki na zdobywanie trofeów na najwyższym poziomie, to potencjał ten nie został w ostatnim czasie w pełni uwolniony. Wniesiemy naszą wiedzę, doświadczenie i talent, które pomogą w dalszym doskonaleniu klubu, zapewniając jednocześnie fundusze umożliwiające przyszłe inwestycje na Old Trafford - powiedział prezes INEOS Jim Ratcliffe w rozmowie z oficjalną stroną klubu. Zadowolenia nie ukrywali też Avram i Joel Glazer.

Fani liczą, że dzięki temu wkrótce zespół będą czekać lepsze czasy, ponieważ w bieżącym sezonie Manchester United znów bardzo rozczarowuje. W pięciu ostatnich meczach ligowych odniósł tylko jedno zwycięstwo. Po 18 kolejkach zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 28 punktów. Ekipa Erika ten Haga fatalnie spisała się także w Lidze Mistrzów. Odpadła z tych rozgrywek już w fazie grupowej, gdzie zajęła ostatnie miejsce z zaledwie czterema punktami.