Kompromitacja Chelsea. Ta akcja stanie się "legendą" [WIDEO]

Kibice w Anglii przyzwyczajeni są do tego, że ich drużyny rywalizują w tzw. "Boxing Day", czyli drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Tym razem jednak Premier League zorganizowała nawet jedno spotkanie w Wigilię. Na Molineux Stadium w Wolverhampton doszło do rywalizacji dwóch ligowych średniaków - miejscowych Wanderers oraz Chelsea.

Trzech na bramkarza i nie ma gola! Kompromitacja Sterlinga, porażka Chelsea

Chelsea przed tym meczem przegrała trzy kolejne mecze wyjazdowe w Premier League. Po pamiętnym zwycięstwie na wyjeździe z Tottenhamem 4:1, zespół Mauricio Pochettino przegrywał kolejno z Newcastle United (1:4), Manchesterem United (1:2), a także Evertonem (0:2).

W niedzielę "The Blues" przegrali na wyjeździe także po raz czwarty z rzędu. Ale mecz w Wolverhampton wcale nie musiał potoczyć się źle dla londyńczyków. W pierwszej połowie to oni mieli więcej z gry, a jedna sytuacja wręcz musiała się zakończyć golem.

W 32. minucie koszmarna stratę na własnej połowie zaliczył Joao Gomes. Piłkę odebrał mu Raheem Sterling i wyszedł nie tyle "sam na sam" z bramkarzem Jose Sa, co wręcz we trzech z Nicolasem Jacksonem i Colem Palmerem na bramkarza "Wilków". Sterling zachował się jednak bardzo egoistycznie, nie podał żadnemu z kolegów na pustą bramkę, a sam przegrał pojedynek z portugalskim golkiperem gospodarzy.

Jak się okazuje, Raheem Sterling miał w tej sytuacji 68 proc. szans na strzelenie gola. Gdyby jednak podał któremuś z kolegów, szanse na gola wzrosłyby do 95 proc.

Po przerwie ta sytuacja na Chelsea się zemściła, bo w drugiej połowie wyraźnie lepszym zespołem były już "Wilki". Już w 51. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Pablo Sarabii skutecznym strzałem głową popisał się Mario Lemina i gospodarze otworzyli wynik spotkania.

W kolejnych minutach Chelsea niby szukała wyrównania, ale tak naprawdę groźniejsze były kontry Wolverhampton. Aby przyniosły one drugiego gola, trzeba było jednak czekać aż do doliczonego czasu gry. W 93. minucie po akcji rezerwowych Hugo Bueno i Matta Doherty'ego, ten drugi z wymienionych dopadł do odbitej piłki w polu karnym i pewnie pokonał serbskiego bramkarza Djordje Petrovicia.

Sędzia David Coote doliczył do tego spotkania jednak aż jedenaście minut. Chelsea w tym czasie stać było jeszcze na bramkę honorową - po dośrodkowaniu z prawego skrzydła Raheema Sterlinga niepilnowany Christopher Nkunku, dla którego był to debiut w Premier League po letnim transferze z RB Lipsk, strzelił głową swojego pierwszego gola w lidze angielskiej.

Wolverhampton Wanderers ostatecznie pokonali Chelsea 2:1 i to kibice drużyny Gary'ego O'Neila będą spędzali święta Bożego Narodzenia w znacznie lepszych nastrojach. "Wilki" po tej wygranej zrównały się punktami z Chelsea. Obie drużyny mają po 22 "oczka" i Chelsea jest dziesiąta, a Wolverhampton jedenaste.

Oba zespoły wrócą do gry już w środę, gdy Chelsea podejmie Crystal Palace, a Wolves zagrają na wyjeździe z Brentfordem.