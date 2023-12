Kapitan Liverpoolu nie wytrzymał. Skandaliczne zachowanie w hicie Premier League [WIDEO]

O sobotnim hicie Premier League pomiędzy Liverpoolem a Arsenalem (1:1) jest głośno również za sprawą kontrowersyjnych sytuacji z udziałem arbitra. Ten w pierwszej połowie popełnił rażący błąd na niekorzyść gospodarzy, którzy mieli duże zastrzeżenia do jego postawy. W drugiej połowie z jego decyzją nie zgodził się Virgil van Dijk, który zakomunikował to w bardzo dosadny sposób. Nie został za to ukarany na boisku, ale niewykluczone, że poniesie konsekwencje tego czynu. Zwłaszcza że już wcześniej w tym sezonie zrobił coś podobnego.

3 screeny z https://twitter.com/PlayersSayings/status/1738659001162748071? Otwórz galerię Na Gazeta.pl