Chelsea była o włos od blamażu. I nagle 92. minuta. Sceny [WIDEO]

Poprzedni sezon Chelsea, którą prowadzili Graham Potter oraz Frank Lampard, zakończyła na 12. miejscu w Premier League. Ostatni raz tak źle było w sezonie 1993/94, kiedy Chelsea była 14. w lidze. Dlatego latem amerykański właściciel klubu Todd Boehly wydał około pół miliarda euro na transfery, a zarazem zatrudnił nowego trenera - Mauricio Pochettino. Ale letnia rewolucja póki co nie przyniosła oczekiwanych efektów.

Po 17 meczach Premier League Chelsea ma już na koncie siedem porażek i zajmuje dopiero 10. miejsce. Fani "The Blues" liczyli więc, że zespół Pochettino poszuka swojej szansy w pucharach. W ćwierćfinale EFL Cup londyńczycy podejmowali Newcastle.

Ale minął kwadrans meczu, a goście już prowadzili 1:0. I to po wyjątkowo kuriozalnych okolicznościach. Moises Caicedo nie potrafił przyjąć piłki, więc na środku boiska zgarnął ją Callum Wilson i popędził na bramkę Chelsea. Po drodze z łatwością ominął Thiago Silvę oraz Benoit Badiashile. Ten drugi potykał się o własne nogi, więc Wilson nie miał kłopotu, by skierować piłkę do siatki.

I choć to był jedyny celny strzał Newcastle w ciągu 90 minut, to wydawało się, że to wystarczy, aby awansować. Ale w doliczonym czasie gry fatalnie przyjął piłkę we własnym polu karnym Kieran Trippier, co wykorzystał Mykhailo Mudryk. No i zrobiło się 1:1, a w Pucharze Ligi Angielskiej nie ma dogrywek, tylko od razu rzuty karne.

W konkursie "jedenastek" lepsi okazali się gracze Chelsea i to oni awansowali do półfinału.

United nie obroni trofeum

Mecze we wszystkich rundach Pucharu Ligi Angielskiej są jednomeczowe, z wyjątkiem półfinałów, gdzie są także rewanże. Newcastle to zeszłoroczny finalista, a trofeum nie obroni Manchester United, bo w poprzedniej rundzie odpadł właśnie ze "Srokami".