Media: Ważne wieści dla Kiwiora. Szykuje się transferowe domino

Jakub Kiwior do Arsenalu trafił w zimie 2023 roku, ale klub od razu traktował go jako inwestycję w przyszłość i zmiennika podstawowych stoperów. W tym sezonie 23-latek otrzymuje więcej szans na grę, ale jego liczby nie powalają. Na razie zdołał rozegrać zaledwie 12 meczów, w których na boisku spędził tylko 568 minut. Już w zimie może mieć jeszcze większe problemy z regularną grą.

Ten transfer poruszy domino. Jakub Kiwior może mieć problemu w Arsenalu

Portugalski dziennik "A Bola" donosi, że Arsenal już do kilku miesięcy interesuje się Goncalo Inacio. Środkowy obrońca Sportingu Lizbona jest topowym zawodnikiem ligi portugalskiej i wiele klubów zastanawia się nad sprowadzeniem go już tej zimy. Wśród nich wymienia się również Manchester United, ale zawodnikowi ma być bliżej do Londynu.

Arsenal miałby postarać się o sprowadzenie Inacio w styczniu za 60 milionów euro, bo tyle wynosi klauzula odstępnego w jego kontrakcie. 22-latek za tak pokaźną kwotę niemal od razu mógłby przeskoczyć Jakuba Kiwiora w hierarchii obrońców. Miejsca dla Polaka w zespole Mikela Artety mogłoby po prostu zabraknąć.

Ewentualne przyjście do klubu kolejnego rywala do gry mogłoby zmusić Kiwiora do odejścia z Londynu. Od miesięcy włoskie media informują, że zainteresowany nim jest AC Milan, ale do tej pory Arsenal blokował transfer i mówił stanowcze "nie". Być może w obliczu sprowadzenia portugalskiej gwiazdy władze klubu zmieniłoby zdanie i oddały Polaka do ligi włoskiej.

Reprezentant Polski dobrze zna Serie A, ponieważ do Arsenalu przyszedł ze Spezii. W tym klubie zanotował 43 występy i w nim wypromował się do znacznie poważniejszego futbolu. Być może powrót do Włoch byłby dla niego przepustką na rozwój kariery. W Mediolanie niemal od początku sezonu narzekają na problemy zdrowotne obrońców, a więc Kiwior mógłby wskoczyć do składu niemal z miejsca. Transfer Inacio do Arsenalu może więc poruszyć domino transferowe z udziałem Polaka.